都说男怕入错行，女怕嫁错郎，在娱乐圈中的女明星能找到一个如意郎君岂非易事？林依晨的一句“我不卑微”道不尽婚姻中的辛酸，女明星嫁入豪门本就不是一件容易的事，而能婚姻幸福的更是寥寥无几。下面我们就来盘点嫁入豪门却被吐槽活的很卑微的八大女星，看看谁最让人心疼？

1、林依晨

关于林依晨嫁入豪门，网上一直流传着一种说法，称其每天4：30就得起床准备早饭，伺候豪门公婆起床并恭送他们出门，自己多年怀孕未果只能对老公花心视而不见。那昨天她本人也是做了一系列的回应，说自己并不卑微。不过网友并不买账，认为林依晨是在做最后的颜面挽回，她的微博下面评论都是吐槽她放弃了那么多好的男明星非要选择嫁入豪门活的却比谁都卑微。

2、黄奕

一部《上错花轿嫁对郎》让黄奕的知名度提高了一个档次，当时这部电视剧带给黄奕的不仅是名还有利，最火的时候她选择嫁给富商黄毅清，当时黄奕和霍思燕在微博对骂，黄毅清高调站在黄奕这边，网友还以为黄奕真的嫁对郎了，但是时隔一年两人就爆出婚变，甚至引发了多年的骂战以及夺女大戏，黄奕更是多次被污蔑出轨，殴打小孩，声名狼藉，后来黄毅清由于贩卖毒品被判有期徒刑15年，这段婚姻才告一段落。事情水落石出后，网友纷纷表示心疼黄奕这些年的遭遇。

3、贾静雯

如今的贾静雯和修杰楷组成了一个很幸福的家庭，还有三个可爱的女儿。而他们的大女儿梧桐妹是贾静雯和台湾富商孙志浩生的，当时贾静雯未婚先孕逼婚孙志浩，前婆婆让贾静雯给孩子做了的DNA检测才让她嫁入孙家，婚后孙志浩对贾静雯和其家人动辄打骂，甚至不让贾静雯见孩子，最后贾静雯只好在媒体面前披露这件事希望能得到帮助。两人也是以离婚告终，当时网友都觉得贾静雯太可怜了，所幸她现在有了幸福的家庭。

4、王艳

《还珠格格》里晴格格的美貌才气让无数男性都为之倾心，当时她虽然不是主角但是噱头也是不错的，但是她却在最火的时候选择嫁给比自己大十多岁的房地产大亨王志才，婚后生下儿子球球在婆家地位才稍稍稳固，但是她也在访谈节目说自己每天要伺候婆婆洗脚，甚至还被儿子吐槽，这样的日子真的太卑微了。

5、车晓

一部《艰难爱情》让知性美女车晓成功被大众熟知，后来便爆出她和山东前首富李兆会约会结婚的新闻，当时两人结婚的奢华排场之大还引起了轩然大波。但是婚姻仅维持了一年多两人便离婚了，有知情人士透露是因为李兆会不同意车晓在娱乐圈抛头露面让她做全职家庭主妇，甚至限制车晓的人身自由。网友不禁感叹女明星嫁入豪门也不一定就是好事，连自由都没有的婚姻谁会觉得好呢？

6、奚梦瑶

最近传出名模奚梦瑶怀孕生二胎的消息，要知道奚梦瑶成功嫁给赌王之子何猷君也是未婚先孕，成功诞下赌王长孙后便有传闻说四太梁安琪有给奚梦瑶至少生两个的硬性要求，在豪门中未婚先孕本就容易被诟病，这才一年多又马不停蹄的生二胎可见奚梦瑶的家庭地位实在是有点低下啊。

7、黄圣依

最近黄圣依和老公杨子及婆婆频繁登上微博热搜，而她嫁入豪门十几年来都是在谩骂声中度过的，两人合作《天仙配》因戏生情，当时杨子是已婚的，所以网友一直都说黄圣依是小三上位，她还要默默忍受杨子婚内出轨，同时自己还得努力营业参加《乘风破浪的姐姐》，看着真的是辛酸。

8、郭碧婷

郭碧婷出道仅凭一个益达广告就让她小有名气，后来饰演《小时代》系列中的南湘也是收获了很多粉丝。本来在演艺之路特别坦荡的时候她选择嫁给向佐，向佐一家算的上是娱乐圈中的豪门了，而两人婚后有传闻说向太全面掌握郭碧婷的演艺事业还有团队，她不能自主选择工作，只能依附向家生活，这其中的辛酸想必只有她本人才知道了吧。



