如今，各大平台上的直播带货可是非常火热，知名主播的名气可是不逊色于当红明星的。最近知名网络主播辛巴却宣布退网，并且在直播间直接痛哭流涕，还声称被资本打败。不过面对这样的局面，广大网友似乎并不吃惊，似乎辛巴这次翻车都是意料之中的事情。

在广大网友们看来辛巴这次是自作自受，更有网友发言说他是自作孽不可活。辛巴曾经是非常有名的网络带货主播，粉丝群体庞大。每每在他直播带货的时候，直播间的商品都会被一抢而空。

没想到直播间一直非常火爆的辛巴却被爆出了假燕窝事件。有消息曝光辛巴直播间带货售卖的燕窝是假的。辛巴作为直播带货的主播售卖假的燕窝给消费者自然是引起了众怒。这件事辛巴或者是说辛巴的团队是有责任的。为此辛巴被封禁直播60天。

在解禁之时，辛巴没有选择低调，而是高调的复出。为了搞直播，辛巴竟然让保安封路，严重影响市民出行，这一行为直接被人民网点名批评。更重要的是辛巴复出后直播带货的商品完全是名不副实，套路和水分很大。比如说直播间售出的手机根本就是没人愿意使用的贴牌机，手表则被爆出是山寨货等等。

辛巴复出之后的直播11小时带货金额超过二十亿，可见辛巴的粉丝群体还是很信任辛巴的。但没想到辛巴就是这么回馈粉丝的。

除此之外，辛巴复出直播期间，还是非常高调。因为公司门口封路影响了居民的生活，引发众怒。《人民日报》等官媒也是直接点名批评辛巴：“封路？谁给你的权利？”

复出后的辛巴再此被贴上了不诚信太张狂的标签，这使得他很难在这一行再混下去，只是没想到他将自己退出的原因归结于“资本”，网友们也是一头雾水。

除此之外，辛巴团队还曝出录音视频，称遭到职业打假人敲诈勒索。有李姓男子自称“职业打假人”，表示会一直投诉辛巴团队，并已动用全网媒体对“辛选”进行打压。但是有网友质疑这是辛巴在自导自演，博取同情。