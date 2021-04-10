加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,115,847
  • 关注人气：209,306
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

(2021-04-10 15:55:04)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今，各大平台上的直播带货可是非常火热，知名主播的名气可是不逊色于当红明星的。最近知名网络主播辛巴却宣布退网，并且在直播间直接痛哭流涕，还声称被资本打败。不过面对这样的局面，广大网友似乎并不吃惊，似乎辛巴这次翻车都是意料之中的事情。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

在广大网友们看来辛巴这次是自作自受，更有网友发言说他是自作孽不可活。辛巴曾经是非常有名的网络带货主播，粉丝群体庞大。每每在他直播带货的时候，直播间的商品都会被一抢而空。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

没想到直播间一直非常火爆的辛巴却被爆出了假燕窝事件。有消息曝光辛巴直播间带货售卖的燕窝是假的。辛巴作为直播带货的主播售卖假的燕窝给消费者自然是引起了众怒。这件事辛巴或者是说辛巴的团队是有责任的。为此辛巴被封禁直播60天。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

在解禁之时，辛巴没有选择低调，而是高调的复出。为了搞直播，辛巴竟然让保安封路，严重影响市民出行，这一行为直接被人民网点名批评。更重要的是辛巴复出后直播带货的商品完全是名不副实，套路和水分很大。比如说直播间售出的手机根本就是没人愿意使用的贴牌机，手表则被爆出是山寨货等等。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

辛巴复出之后的直播11小时带货金额超过二十亿，可见辛巴的粉丝群体还是很信任辛巴的。但没想到辛巴就是这么回馈粉丝的。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

除此之外，辛巴复出直播期间，还是非常高调。因为公司门口封路影响了居民的生活，引发众怒。《人民日报》等官媒也是直接点名批评辛巴：“封路？谁给你的权利？”

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

复出后的辛巴再此被贴上了不诚信太张狂的标签，这使得他很难在这一行再混下去，只是没想到他将自己退出的原因归结于“资本”，网友们也是一头雾水。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

除此之外，辛巴团队还曝出录音视频，称遭到职业打假人敲诈勒索。有李姓男子自称“职业打假人”，表示会一直投诉辛巴团队，并已动用全网媒体对“辛选”进行打压。但是有网友质疑这是辛巴在自导自演，博取同情。

辛巴声泪俱下宣布退网，还自曝遭到敲诈，到底是谁把他逼上了绝路？

如果辛巴真的退出，他带出来的徒弟们还会继续进行直播带货的工作，希望他们能吸取辛巴的教训，不要再犯同样的错误了。

我的更多文章：
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇51岁王菲新代言曝光，为何却被网友吐槽？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有