王菲一直是娱乐圈一个神奇的存在，尽管她极少出现在公众面前，但娱乐圈到处都是她的传说，关注度一点都不逊色于那些整天抛头露面的流量小花、小生。最近有网友晒出在逛街是偶遇王菲代言某时装品牌的海报。代言海报中的王菲衣服一点时尚感没有不说，看上去也没了女神的气质，显得老气横秋。

要知道王菲可是无数粉丝中的女神，高冷的气质，无敌的时尚感都是众明星羡慕的对象，虽然已经年过五十，但是依旧是女神范儿十足。之所以会有这么差劲的照片，很可能是照片拍摄时工作人员不走心造成的。如今年轻的鲜肉小花们拍个写真都要好好的PS一番，照片出来时一定时美美的，怎么到了王菲这里就拍成这个样子了呢？

很多人喊话王菲，下次接代言的时候一定要擦亮眼睛，千万不要随随便便的接代言了。还有人为王菲感到担心，年过五十，状态大不如前的王菲不怕被谢霆锋抛弃吗？

要知道自从当年有人爆出谢霆锋重新与王菲走到一起之后，网友们对于这对恋人可是十分的关注。要知道王菲可是比谢霆锋大十一岁。如今的谢霆锋正处在黄金时期，也也难怪王菲的粉丝们会为王菲感到着急。

了解王菲的人应该都知道王菲是一个对外界传言并不怎么在乎的人，尤其是感情之间的事情外人更是不了解，王菲也低调的厉害。

平时的王菲很注重保养，当年她的女儿李嫣可是曝光过她的梳妆台，一水儿的高档护肤品。虽然年龄增长是不可逆的，但相信王菲依会始终保持最佳状态，她会是永远的女神。



