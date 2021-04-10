2012年一部制作精良的宫斗剧《甄嬛传》横空出世，因为这部剧的爆火让很多名不见经传的演员有了名气，比如说蒋欣、谭松韵、热依扎、毛晓彤等等。如今的蒋欣、谭松韵等人因为这部剧走红之后演艺事业一路高涨。但有一个人因为这部剧走红之后，不久便在事业上掉队了，她就是陶昕然。

陶昕然在《甄嬛传》中扮演的是安陵容这个角色，其实这个角色并不讨喜，心机深沉，心思也很歹毒。但是这个角色也有自己可悲的一面，在陶昕然的演绎下竟然让观众们生出了几分同情。

2012年《甄嬛传》播出，陶昕然火了，她的事业也迎来了高峰期，但谁都没想到就在2015年正处于事业大好的陶昕然竟然结婚了，丈夫何建泽也是一名演员。结婚之后陶昕然也很快做了妈妈，为了家庭与孩子陶昕然只能减少工作。而竞争激烈的娱乐圈，她这么做对自己的事业影响是很大的。

但是对于陶昕然来说这一切都是值得的，因为家庭与孩子对于她来说真的是非常重要。最近陶昕然终于有一部新剧热播了，这部剧就是《陪你一起长大》。在这部剧中她饰演的是一个为了儿子，为了生活努力奋斗的妈妈沈晓燕。陶昕然对于自己的定位非常准确，她已经到了演妈妈的年纪，她就会去演与年龄相符合的角色。

如今36岁的陶昕然非常珍惜这次机会，在出演沈晓燕这个角色的时候，为了演绎真实的醉酒状态，她一口气喝了半斤二锅头。结果真的喝醉了，拍完这场戏之后她哭了好久，与她搭戏的刘涛则一直默默陪伴着她。

陶昕然在《陪你一起长大》中出演的沈晓燕是一个挣扎在社会底层的妈妈，生活不易，但她依旧努力坚持着。陶昕然将这个角色演绎很不错，演技令人动容。相信有这样好的演技，她的事业一定会再创辉煌。