新闻工作者，尤其是主播和记者，因为工作的缘故，他们出现在荧屏上的机会比较多。美女总是格外受人关注的。近些年多位女主持人和美女记者凭借颜值出圈。下面我们来盘点近年来走红网络的八大美女记者，你认识几位呢？你最喜欢谁？

1、王冰冰

王冰冰被很多网友称为央视最美女记者。90后妹子王冰冰长着一张初恋脸，她看上去清纯甜美，很多网友觉得她特别有亲和力。凭借颜值走红网络，王冰冰却很谦虚，她说感到受宠若惊，承受不起。

2、张扬

张扬也是一位美女记者，她在新华社工作。很多网友觉得张扬肤白貌美。其实张扬还是一位学霸。有一些网友觉得张扬撞脸秦牛正威。张扬给人感觉又美又温柔，看她播新闻，真的很舒服。

3、庄晓莹

庄晓莹是一位95后美女，她是央视军事频道的记者。庄晓莹也是一位学霸，她研究生毕业于中国传媒大学。庄晓莹的知名度也很高，她也是长相甜美的女记者，但节目中的她给人感觉很飒。

4、李仪

说到美女记者，李仪也必须拥有姓名啊！她是中超联赛女记者。李仪人美，身材好，很多网友称赞她是最美足球女记者。李仪长相清纯，在场边采访的她真的很抢眼。

5、宋菀

宋菀也是央视的学霸美女记者。宋菀很优秀，她是一位北京女孩，曾到英国留学五年。B站上有宋菀的视频，很多网友也都很喜欢知性美丽的宋菀。

6、唐艺榕

唐艺榕是上港的跟队女记者，爱看足球赛的观众应该会认识她吧？唐艺榕被称为上港女神，由此也可以看出上港球迷对她的喜爱了。唐艺榕不仅人长得美，而且她的性格也很好。

7、李七月

李七月也是在央视工作，她的名字给人感觉很文艺。李七月毕业于中国传媒大学，她曾是《远方的家》栏目的出镜记者。跟王冰冰等人一样，李七月也是不仅有美貌，而且还有业务能力。

8、池舒欣

池舒欣也是央视的女记者，她曾凭借颜值和流利的英语走红网络。池舒欣的业务能力很强，她曾在受伤不得不坐轮椅的状态下采访欧文和斯科尔斯两位球星。