加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,115,847
  • 关注人气：209,306
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

(2021-04-10 10:11:42)
转载
标签：

娱乐

 分类： 汽车知识

新闻工作者，尤其是主播和记者，因为工作的缘故，他们出现在荧屏上的机会比较多。美女总是格外受人关注的。近些年多位女主持人和美女记者凭借颜值出圈。下面我们来盘点近年来走红网络的八大美女记者，你认识几位呢？你最喜欢谁？

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

1、王冰冰

王冰冰被很多网友称为央视最美女记者。90后妹子王冰冰长着一张初恋脸，她看上去清纯甜美，很多网友觉得她特别有亲和力。凭借颜值走红网络，王冰冰却很谦虚，她说感到受宠若惊，承受不起。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

2、张扬

张扬也是一位美女记者，她在新华社工作。很多网友觉得张扬肤白貌美。其实张扬还是一位学霸。有一些网友觉得张扬撞脸秦牛正威。张扬给人感觉又美又温柔，看她播新闻，真的很舒服。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

3、庄晓莹

庄晓莹是一位95后美女，她是央视军事频道的记者。庄晓莹也是一位学霸，她研究生毕业于中国传媒大学。庄晓莹的知名度也很高，她也是长相甜美的女记者，但节目中的她给人感觉很飒。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

4、李仪

说到美女记者，李仪也必须拥有姓名啊！她是中超联赛女记者。李仪人美，身材好，很多网友称赞她是最美足球女记者。李仪长相清纯，在场边采访的她真的很抢眼。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

5、宋菀

宋菀也是央视的学霸美女记者。宋菀很优秀，她是一位北京女孩，曾到英国留学五年。B站上有宋菀的视频，很多网友也都很喜欢知性美丽的宋菀。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

6、唐艺榕

唐艺榕是上港的跟队女记者，爱看足球赛的观众应该会认识她吧？唐艺榕被称为上港女神，由此也可以看出上港球迷对她的喜爱了。唐艺榕不仅人长得美，而且她的性格也很好。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

7、李七月

李七月也是在央视工作，她的名字给人感觉很文艺。李七月毕业于中国传媒大学，她曾是《远方的家》栏目的出镜记者。跟王冰冰等人一样，李七月也是不仅有美貌，而且还有业务能力。

盘点近年来走红网络的八大美女记者，看看都有谁？

8、池舒欣

池舒欣也是央视的女记者，她曾凭借颜值和流利的英语走红网络。池舒欣的业务能力很强，她曾在受伤不得不坐轮椅的状态下采访欧文和斯科尔斯两位球星。

我的更多文章：
盘点代言辱华品牌被骂得最惨的八大明星，看看都有谁？
盘点代言辱华品牌被骂得最惨的八大明星，看看都有谁？
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇38岁林依晨近况曝光，嫁入豪门7年没生孩子，如今发文澄清6大误会
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有