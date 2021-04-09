相信不少小伙伴都是看着台湾偶像剧度过了自己的青葱岁月，当年的台湾偶像剧真的很火，也让很多台湾女演员大红大紫，林依晨就是其中一位。林依晨早年家境并不是很好，所以她早早踏入了娱乐圈赚钱养家。林依晨在娱乐圈算不上大美女，但是圆圆的脸蛋非常可爱也非常有亲和力，很适合出演偶像剧中的灰姑娘。

在出道几年之后林依晨便凭借偶像剧《恶作剧之吻》一炮而红。后来除了在拍摄台湾偶像剧以外，她还来到内地与胡歌等人合作拍摄古装剧，名气大增。林依晨性格好，戏演的也好，所以非常受欢迎。只是谁都没想到，在演艺事业顺风顺水的时候，林依晨竟然选择走进婚姻的殿堂。

2014年，她与圈外男友结婚，成为了一位美丽的新娘。林依晨的老公林于超据说是一位豪门公子，家境非常的好。而林依晨在结婚之后便鲜少出现在娱乐圈。当然娱乐圈关于林依晨婚后生活的绯闻谣言从未停止过。

近日，林依晨结婚7年每天起早给公婆请安的段子刷爆全网。4月9日一大早，林依晨送公公上班图火速登上微博热搜，且热度居高不下，网友的各种流言都出来了。

还有网友爆料林依晨因为结婚多年没有生儿育女而遭到婆家人的嫌弃，而且在豪门当中过得十分卑微。粉丝们也是十分心疼林依晨，明明拥有一份令人羡慕的事业，为何要在婚姻生活中过得那么卑微呢？

不过一直以来林依晨对这些谣言并不怎么理会，近日，38岁的林依晨终于坐不住了。她在微博上发长文澄清网络上的谣言，主要内容就是老公没有出轨，公婆对自己也很好，而自己婚后过得十分舒心。

看到女神过得好，粉丝们便放心了，林依晨是个爱笑的女孩，而都说爱笑的女孩运气都不会太差，与其相信那些网络上没有任何根据的谣言，不如相信林依晨真的过得很好。