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盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2021-04-09 15:08:32)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

都市家庭剧往往能引起观众的共鸣，《小欢喜》、《以家人之名》等都市家庭剧就得到了很多观众的喜爱。李光洁主演的都市家庭剧《陪你一起长大》正在热播，很多观众觉得这部剧给人感觉很糟真实。下面我们来盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、刘涛

刘涛在《陪你一起长大》中演女主角苏醒，剧中苏醒是一位职场妈妈。刘涛演职场女性给人感觉很飒。刘涛和李光洁在这部剧中演夫妻，感觉他们演夫妻毫无违和感。戏外刘涛已经是两个孩子的妈妈了，李光洁也已经当爸了。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

2、颖儿

今年以来颖儿凭借作品受到了更多关注，她还参演了《锦心似玉》。颖儿在《陪你一起长大》中演女二号林芸芸。剧中林芸芸是一位全职太太，家里经济条件好，林芸芸的衣装穿搭很美很时尚。戏外颖儿也有一个女儿。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

3、胡可

胡可在《陪你一起长大》中扮演何景华，剧中何景华也是一位为儿女操碎心的妈妈，她有一儿一女，女儿很叛逆。戏外胡可有两个儿子。感觉胡可在这部剧中的演技挺好的，让人入戏。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

4、陶昕然

还记得《甄嬛传》中的安陵容吗？安陵容的扮演者陶昕然在《陪你一起长大》中演沈晓燕。剧中沈晓燕离婚后，为了儿子，她不得不跟前夫住在同一屋檐下下。沈晓燕要打工还要带娃，为了孩子，她真的是很拼呢。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

5、林昕宜

95后美女林昕宜演过《南方有乔木》、《韫色过浓》等影视剧。《理智派生活》正在热播，她也有参演这部剧。林昕宜在《陪你一起长大》中演李紫宁。剧中李紫宁是一位叛逆的小姑娘。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

6、李一明

女演员李一明的颜值挺高的，她毕业于中央戏剧学院，演过《半路父子》、《咱们结婚吧》等影视剧。李一明在《陪你一起长大》中饰演张老师。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

7、邬倩

邬倩演过多部热播剧，比如《欢乐颂2》、《都挺好》、《完美关系》等等。邬倩在《陪你一起长大》中饰演小美妈，看名字也知道这个角色的戏份并不多。

盘点《陪你一起长大》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、陈丽娜

陈丽娜演过年代剧《激情燃烧的岁月》，她在这部剧中演石晶。陈丽娜曾在《琅琊榜》中饰演惠妃，她这次在《陪你一起长大》中演丁兰。戏外陈丽娜疑似还未婚。感觉陈丽娜不红挺可惜的。

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