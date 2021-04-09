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她是刘德华御用伴舞，16岁开始跟随华仔，如今41岁却还是单身

(2021-04-09 11:25:28)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

天王刘德华在娱乐圈中的口碑很好，很多网友觉得他是德艺双馨的艺人。刘德华是贾玲、万茜等明星的偶像。网上还有一个关于全网帮贾玲追刘德华的梗。难怪刘德华被称为万人迷，不过刘德华已经有老婆孩子了。

她是刘德华御用伴舞，16岁开始跟随华仔，如今41岁却还是单身

刘德华身上最大的槽点大概就是他隐婚这件事了吧。刘德华也立过单身人设，后来却被扒已经隐婚多年。刘德华在2009年发声道歉同时承认自己隐婚的事情。刘德华的老婆朱丽倩可是一位白富美，因为爱，她一直甘当刘德华身后的女人。

她是刘德华御用伴舞，16岁开始跟随华仔，如今41岁却还是单身

除了朱丽倩外，还有一位女人也为刘德华付出了很多，她就是赖文慧。赖文慧16岁开始为刘德华伴舞，她被称为刘德华的御用舞伴。赖文慧和刘德华是很有默契的搭档，刘德华的爱女都快9岁了，而41岁的赖文慧还未婚。

她是刘德华御用伴舞，16岁开始跟随华仔，如今41岁却还是单身

赖文慧也是刘德华的粉丝，她和刘德华在舞台上给观众留下了不少精彩而默契的表演。也曾有公司开出高薪想挖赖文慧，但被她拒绝了。曾有人问她是否爱刘德华？她回答说谁不爱华仔呢？我可以做他一辈子的舞伴，只要他愿意。

她是刘德华御用伴舞，16岁开始跟随华仔，如今41岁却还是单身

赖文慧很低调，她不图名利，从不利用刘德华炒作自己。她给刘德华伴舞近25年了，却从不接受采访。刘德华的爱女名叫刘向蕙，“蕙”和“慧”同音，一些网友觉得这说明刘德华是认可这位舞伴的。

她是刘德华御用伴舞，16岁开始跟随华仔，如今41岁却还是单身

朱丽倩和刘德华一直很低调，刘德华也没办婚礼。有网友觉得赖文慧可能是喜欢刘德华的，但是落花有意流水无情。不过不管怎么样，还是希望赖文慧能找到属于她的幸福。有网友觉得刘德华欠老婆一个婚礼，也欠赖文慧一个。赖文慧陪伴刘德华多年，相信刘德华也希望她能幸福吧！

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