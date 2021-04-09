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盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

(2021-04-09 10:33:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今的娱乐圈，90后、00后的女明星们非常的活跃，这使得85后女明星危机感很大，尤其是第一批85后女明星，今年已经36岁的她们的确面临更大的挑战。但其实娱乐圈需要各个年龄段的明星，85年出生的女明星有很多人依旧光鲜亮丽的在娱乐圈奋斗。下面我们就来盘点1985年出生的10位美女明星，今年都36岁了，谁是你心中永远的女神？

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

1、童瑶

童瑶在年轻的时候并不是很火，没想到这几年已经三十多岁的童瑶开始慢慢走红。36岁的她显然要比26岁时名气大的多，她的事业也越来越好。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

2、周笔畅

还记得当年参加超级女声的那个喜欢中性打扮的周笔畅吗？今年已经36岁的她越发成熟，很多年过去了，她依旧坚持着属于自己的音乐之路。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

3、张俪

拥有模特儿身材的张俪今年也已经36岁了，但是状态却非常的好，她依旧有着超高的颜值与魔鬼般的身材，相信平时的自律是少不了的，的确是令人羡慕。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

4、李晟

李晟当年凭借着《还珠格格》当中俏皮可爱的小燕子一角迅速走红，如今已经36岁的她已经结婚生子，也接了很多合乎自己年龄的角色，对自身的认识还是很到位的。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

5、李金铭

当初参演《爱情公寓》时，年轻漂亮的李金铭真的是让人眼前一亮。十多年过去了，当年那个青春靓丽的小女生转眼36岁了。看到她是不是让很多人看到了属于自己逝去的青春呢？

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

6、李念

这几年，李念在娱乐圈的身影越来越多，当初她结婚生子离开娱乐圈让很多人感到惋惜。今年36岁的她在娱乐圈打拼状态还是很不错的，毕竟是当过阔太太的人，保养的还是很好的。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

7、卢靖姗

85年出生的卢靖姗也属于大器晚成的女明星，三十多岁才凭借电影《战狼》走红，如今已经嫁为人妻的她应该过得很幸福。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

8、于莎莎

大家对于于莎莎的印象应该就是那个大大咧咧，非常搞笑的女孩形象。其实看上去非常欢脱的于莎莎今年已经36岁了，不知道今后的她会不会变的稳重起来。

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

9、邓莎

邓莎也是那种不太显年龄的女明星之一，即便是今年已经36岁了，已经晋升为了妈妈，但是看上去依旧很年轻，是不是很是令人羡慕呢？

盘点今年36岁迎来本命年的十大女星，看看谁过得最幸福？

10、张杨果而

相比于其他女明星的艳丽，张杨果而自带一种优雅的气质，已经36岁的她越发大方优雅，岁月增添的气质真是其他明星少有的。

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