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李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

(2021-04-08 16:55:54)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起李子柒这个名字，想必很多网友对她都不陌生吧，她在社交平台上发布各种短视频的方式来传播中国文化，而且拍摄的视频风格独具特色，还带有田园风，让很多人觉得十分向往她的生活。近日，她更新了一个时长为19分钟的视频，视频一上线就吸引了大波的粉丝。

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

虽然在这个视频里李子柒还是展示了自己的动手能力，让很多网友都觉得这很了不起，但是还是有些网友发现了这次视频的不一样。首先在视频开头就出现了抠图，模糊的人像边际让很多网友觉得这是抠图了，并有人说出一开场的雪地也是造假的，看起来很不像是真的雪。

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

除此之外，李子柒在这次视频里的脸部也让人觉得很不真实，看起来比以前的要肿胀很多，而且还有网友觉得她是整容了，更有人指出她在视频里面有几个侧脸看起来有点像郑爽。对此，也有网友说“买菜埋地里自我催眠已经满足不了她仙女人设了吗？我一点开，好家伙，先是一个假的不能再假的人造雪地。”

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

其实自从李子柒红了之后，她一直是很受争议的。她每次呈现的视频都是十分唯美的，但是也有网友质疑她每次干活都是那么仙气飘飘，而且还一点也不吃力。而且她一开始出来拍视频的时候，也有网友质疑她是团队操作的，不然一个人不可能拍出如此唯美的作品。

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

之前李子柒也有出来回应过自己其实是团队操作的，并不是一个人单枪独马，毕竟她的视频有很多都是从植物的种植、成长、到最后的采摘一起拍摄的，这期间也需要花费很多心血和时间，有团队一起合作也是不稀奇。

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

其实对于她这次的视频，也有网友觉得这种小瑕疵可以接受，还有网友说没觉得她是抠图，也有网友觉得可以包容她抠图，毕竟美就完事了。

李子柒最新视频再次惹争议！被扒抠图还造假，她会不会翻车？

其实不管怎么说，李子柒的视频在传播中国文化时起到了重要的作用，如果用些小技巧的话也无可厚非，作为网友的你又怎么看呢？是不是可以接受她这种程度的“造假”。

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