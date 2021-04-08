感人肺腑的电影总会给人留下深刻印象，还有很多的人生感悟。人是情感动物，尽管每个人的都不相同，但是在观看感人电影的时候可能还是会泪流满面。下面我们就来盘点近年来最让人感动的十部电影，你看了几部？

1、《你好，李焕英》

今年春节档一部《你好，李焕英》成功让贾玲成为全球票房最高女导演，在赚足口碑的同时也赚足观众的眼泪，影片根据贾玲亲身经历改编，片名中的李焕英是贾玲已故的母亲，电影讲述贾晓玲在经历“子欲养而亲不待”的悲痛后，穿越时空回到过去，和父母成为朋友的故事。

2、《我的姐姐》

今年清明电影档一部《我的姐姐》成功杀出重围，该影片讲了成长于重男轻女家庭的姐弟俩，父母不幸车祸身亡，张子枫饰演的姐姐面对年仅六岁的弟弟的抚养问题如何抉择。一方面是追求自己的人生理想，一方面是面对没有生存能力的弟弟，让观众理解了血浓于水的意义。

3、《岁月神偷》

60年代的香港，风云变幻。故事发生在香港深水埗一个普通四口之家的故事，一对社会底层的夫妻在经历了人生百味后，感悟到唯有岁月的变迁才是真正的“神偷”。

4、《千与千寻》

该片讲述了少女千寻意外来到神灵异世界后，为了救爸爸妈妈，经历了很多磨难的故事。在期间她遇见了白龙，一个既聪明又冷酷的少年，在经历了很多事情之后，千寻最后救出了爸爸妈妈，拯救了白龙。

5、《烈火英雄》

故事以“大连7·16油爆火灾”为原型，讲述了沿海油罐区发生火灾，消防队伍上下级团结一致，誓死抵抗，以生命维护国家及人民财产安全的故事。

6、《海蒂和爷爷》

该片讲述了天真可爱的小姑娘海蒂被姨母送到阿尔卑斯山上与脾气古怪的爷爷同住，她用自己的真诚善良感动和帮助周围的人的故事。

7、《一条狗的使命》

讲述了一条狗贝利经历多次重生，在一次次生命的轮回中寻找不同的使命，最后又回到了最初的主人身边的故事。

8、《天堂的张望》

7岁的张望和父亲张国华相依为生，生活虽是清贫，但父女俩还是生活的很幸福。一天张望突然得了急性白血病，她和父亲相依为命、对抗命运的故事。

9、《小Q》

该片讲述了聪明伶俐的拉布拉多猎犬小Q从出生到训练成为导盲犬，终其一生为人类服务的故事。

10、《十四天》

该片讲述2020年初新型冠状病毒爆发期间因疫情被隔离的一个小区中发生的故事。展现了疫情阴影笼罩下邻里之间心手相连、互帮互助的精神，在没有硝烟的战斗中刻画出动人的姿态。