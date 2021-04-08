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揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

(2021-04-08 10:12:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在四月即将上线的电视剧中，《小舍得》是备受瞩目的一部，这部剧本身的看点还是挺多的，尤其是关于家庭、教育等方面题材展示很容易引起观众们的共鸣。那么这部《小舍得》究竟有哪些看点值得大家期待呢？赶紧来盘点一下吧。

揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点1：演员阵容强大

《小舍得》可以说是群星荟萃的一部电视剧，老戏骨张国立挑大梁出演一家之主，蒋欣与小宋佳两位演技派女演员出演两位女主角，另外还有佟大为、李佳航等一众男明星加盟。如此强大的卡司阵容自然看点十足。

揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点2：小演员的表演备受关注

一部反映几代人关于教育的电视剧，自然少不了小演员。在《小舍得》这部剧中小演员们占了不少戏份。小演员当中的刘楚恬自小便是明星，这次在剧中出演戏份较多的夏欢欢一角，一定备受关注。

揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点3：教育三部曲“小系列”终结篇

教育三部曲“小系列”的前两部《小别离》与《小欢喜》可以说是口碑收视双丰收。这一次《小舍得》作为教育三部曲“小系列”的终结篇，能不能再续前两部的辉煌，大家都在拭目以待。

揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点4：“小升初”的教育题材

《小别离》与《小欢喜》分别将题材现定于中考与高考，这次小舍得则将视角对准了小升初，因为孩子面临小升初，家长与孩子之间爆发的矛盾、冲突以及各种温情故事，如今越来越多的家长对于小升初越来越重视，相信会引起共鸣。

揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点5：重组家庭的矛盾重现

从曝光出来的预告片来看，《小舍得》中围绕着孩子、家庭之间的矛盾还是很多的。两位女主角是重组家庭中的姐妹，张国立作为重组家庭的大家长，有自己的为难之处，而这些矛盾与冲突相信也是很多现实重组家庭需要面对的。

揭秘电视剧《小舍得》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点6：剧中两大女主角互撕

剧中蒋欣与小宋佳虽然扮演的是两姐妹，但是两人之间却不那么和谐，孩子成为他们比较的对象，两人之间动不动就来一场互撕，看的人也是应接不暇。

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