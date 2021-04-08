在娱乐圈，85后明星逐渐走上成熟，成为了圈内的极为重要的一个群体。而85后年龄最大的今年也36岁了。纵观娱乐圈，已经到了36岁，再次遇到本命年的明星还真是不少。下面我们就来盘点今年36岁迎来本命年的十大男明星，看看谁过得最惬意？

1、岳云鹏

近日，岳云鹏迎来了自己36岁的生日，并在社交平台上晒出自己过生日照片。身材胖胖的岳云鹏生日自然离不开美食，晒出自己生日照的同时还晒出了一幅幅美食的图片，这个生日一定过得十分惬意。

2、陈赫

一直走喜剧路线的陈赫也是85年出生的男演员，当年的陈赫也是小鲜肉一枚，颜值十分的高。但是随着年龄的增长，陈赫放飞了自我，36岁便颜值崩塌的男演员还真是不太多，他算一个。

3、陈伟霆

有人到了三十多岁开始放飞自我，但也有人非常重视自己的身材管理，比如说陈伟霆。85年出生的他虽然已经36岁了，但是看上去非常年轻，还可以跟90后的偶像明星的拼资源，状态好的没话说。

4、黄轩

很多人都说黄轩长着一张初恋脸，其实黄轩今年也已经36岁了，85年出生的他更愿意在演技上下功夫，而不愿意走偶像路线。

5、杜江

85年出生的杜江应该是娱乐圈比较早结婚的男明星，当其他同龄的男明星还在走偶像路线的时候杜江则早早的以父亲的身份示人，不仅没有脱粉，反而随着年龄增长，人气越来越旺。

6、李荣浩

李荣浩在圈内一直走的是才子路线，虽然眼睛小了一点，但架不住人家才华横溢。希望今年已经36岁的他能创作出越来越多的好听的歌曲。

7、王传君

当年与陈赫一起出演爱情公寓的王传君其实与陈赫一样大，他们都是85年生人。不过如今的王传君非常低调，总是在默默的锻炼自己的演技，想成为一位真正的演员。

8、炎亚纶

台湾男明星普遍比较会保养，比如说炎亚纶，已经36岁的他看起来非常年轻，似乎与当年拍偶像剧时期的他没什么变化，真是令人羡慕呀。

9、徐正溪

同样是85年出生显得极为年轻的男演员还有徐正溪，真是看不出来他已经36岁了。他的状态显得非常年轻，怪不得还能经常出演各种偶像剧男主。

10、宋仲基

宋仲基可以说长着一张不太彰显年龄的娃娃脸，总是给人青春洋溢的感觉，其实他今年已经36岁了。但这高超的颜值还是能迷倒一片粉丝的。