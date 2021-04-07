不久前，上海市第二中院已经对郑爽和张恒的借贷纠纷案做出了判决，张恒败诉却不服。近日，郑爽和张恒在美国的官司也已经二次开庭了。这次庭审的信息量也很大，郑爽和张恒双方都曝出了不少新料，男星马天宇也被卷了进来。

张恒方面之前爆料说郑爽弃养孩子，但郑爽其实是想要孩子的抚养权的。郑爽的律师在庭审中说张恒曾上百次威胁郑爽，说要打死她。郑爽的律师还出示了相关聊天记录。但张恒辩解却这些只是玩笑话，还有就是很多话都是他醉酒之后说的，不记得了。

从曝光代言、曝光录音，再到晒阴阳合同，很多网友也都发现了张恒其实也不是善茬。这次庭审中，面对不利于自己的问题，他多是以不记得，不清楚也回答。但他却能说出很多不利于郑爽的事情，即便了法官提示他这些事情与庭审无关。

二次庭审中，张恒也声称他和家人的人身安全受到了威胁。张恒和郑爽两人都声称遭对方人身威胁，到底谁在撒谎？郑爽方面有聊天记录作为佐证材料，而张恒则是嘴上控诉。在很多关键的问题上，张恒似乎都是有意回避的，不明确回答。

在中国败诉后，张恒发长文为自己辩解。在美国的庭审中，他否认曝光录音。张恒一直质疑郑爽的精神状况，有意往这方面带节奏。而他这次在庭审中的表现也给人一种装疯卖傻的感觉。张恒还提交了和马天宇的聊天记录。

马天宇是郑爽的好友，很多网友觉得张恒是有意把马天宇卷进来的。看来马天宇是知道郑爽代孕生子的事情的。郑爽有错，但是如今她还是想要孩子的。而张恒也不无辜，他说的话未必就都是实话。

这次郑爽方面就爆料张恒有暴力倾向，还酗酒。在第一次的庭审中，张恒承认曾出轨，那意味着之前郑爽方面说张恒出轨是真的。最无辜的还是两个孩子。父母撕成了这样，对孩子的成长真的有利吗？