不少人都认为生孩子对于娱乐圈女明星的事业还是很有影响的，但是娱乐圈还是有很多明星生了二胎甚至三胎。在生过三胎的女明星中有不少人连生了三个儿子，那么这样的女明星都有谁呢？看看谁过得最幸福？

1、胡杏儿

近日，胡杏儿在网上公开报喜，自己第三个孩子已经降生，又是一个男孩。在此之前胡杏儿已经有了两个男孩了，有了三个男孩的胡杏儿不知道还会不会生四胎。

2、张柏芝

张柏芝在嫁给谢霆锋之后生下了两个儿子，与谢霆锋离婚多年之后又生下了一个儿子，只是这个儿子的父亲究竟是谁到现在还是一个谜，张柏芝对三胎儿子父亲的身份也一直是闭口不谈。

3、赵雅芝

曾经的美女演员赵雅芝有过两段婚姻，生下了三个儿子。她的儿子们也遗传了赵雅芝优秀的基因，颜值很高，其中一个儿子已经进军娱乐圈，不知道会不会如母亲一般走红。

4、韦唯

歌手韦唯曾经嫁给了一位外国音乐人，还为其生下了三个儿子。后来这段婚姻以离婚收场，韦唯独自抚养三个儿子，为此她在退出娱乐圈多年后不得不复出。

5、朱玲玲

当年港姐朱玲玲在获得当年的香港小姐冠军之后便嫁入豪门，还生下了三个儿子，可惜的是朱玲玲与豪门老公霍震霆的婚姻最终以离婚收场，看来豪门也不是那么好待的。

6、陈若仪

陈若仪当年只是个名不见经传的小模特儿，后来与林志颖相恋、结婚，还为他生下了三个儿子。林志颖对陈若仪还是很宠爱的，如今的陈若仪过得很幸福。

7、冉莹颖

曾经的美女主播冉莹颖在嫁给拳击选手邹市明之后一连生下了三个儿子，虽然拼女儿没有成功，但是有三个小男子汉陪伴的冉莹颖还是幸福的。

8、梁洛施

同样为豪门生下三个儿子的女明星还有梁洛施。当年事业正当红的梁洛施给李嘉诚的儿子李泽楷生下了三个儿子，但是李泽楷却一直没娶她进门。如今梁洛施已经与李泽楷分手，过起了属于自己的生活。