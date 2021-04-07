近日，又一位女星被传疑似分手了，这位女星就是28岁的杨采钰。网上有爆料称3月底的时候，富商陈金飞曾跟一位年轻女子见面，但他是独自返回别墅的。而4月初杨采钰也在北京，但是她离开机场后去了自己的公寓，没有去陈金飞的别墅。

杨采钰和富商陈金飞同城却分居的事情引发热议，他们被传疑似分手了。陈金飞比杨采钰大30岁，他们的恋情曾被指是“父女恋”。陈金飞和杨采钰的恋情从什么时候开始的？2015年的时候陈金飞曾被拍到当街热吻杨采钰。

杨采钰在2017年的时候官宣了与陈金飞的恋情。近两年杨采钰和陈金飞曾几次被传疑似领证结婚了。杨采钰还曾被曝疑似怀孕了。但是杨采钰却否认自己结婚了。而陈金飞则表示不回应此事，这是生活上的事情。

杨采钰和陈金飞很久没有公开秀恩爱了。陈金飞在3月底见的那位女子面容清秀，据报道，当天陈金飞跟她交谈甚欢。这位年轻女子会是陈金飞的新欢吗？陈金飞和杨采钰都还没有回应分手传言，不过大家还是比较关注这段忘年恋的。

陈金飞还有一个比较广为人知的身份——刘亦菲的干爹。很多网友觉得杨采钰和刘亦菲长得有几分神似，也有不少网友喜欢拿杨采钰和刘亦菲做比较。跟陈金飞在一起后，杨采钰的资源还是不错的。冯小刚都曾捧过她。

杨采钰还参演了正午阳光的《大江大河2》，演这样的大剧是有利于她转型，拓宽戏路的。娱乐圈中也有嫁给大龄富商的女星，比如黎姿。不过也不是每段忘年恋都会修正成果。有网友觉得杨采钰和陈金飞可能是各取所需，你怎么看呢？