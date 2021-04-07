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盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

(2021-04-07 08:29:54)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

一些追星女孩说追星要且追且珍惜，因为说不定哪天就会塌房了。去年塌房的明星特别多，去年甚至被称为塌房元年，其中R1SE这个男团更是接连塌房。因塌房导致事业受损的明星不在少数。下面我们来盘点一下还没走红就“塌房”的八大艺人，看看谁最让人惋惜？

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

1、娄滋博

近日，内娱又一位男艺人人设坍塌了，这位塌房的艺人就是娄滋博。娄滋博参加过选秀节目《偶像练习生》，他是男团CNK的成员。00后娄滋博被曝出轨，侮辱女性，虐猫。前女友发长文锤娄滋博多次出轨，并且还欠她的钱不还。很多网友吐槽娄滋博人品败坏。

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

2、魏宏宇

魏宏宇是《青春有你3》的训练生，他也曾被前女友爆料锤过。魏宏宇的前女友睿佳李爆料魏宏宇出轨，欠钱不还，她还要求魏宏宇退赛。很多网友评论说魏宏宇也是没红就塌房了。后来魏宏宇的妈妈发文替儿子向睿佳李道歉。

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

3、黄俊捷

95后男演员黄俊捷是吴磊的室友，他曾在古装剧《三生三世枕上书》中演白真。网友“花儿超级乖”发文爆料黄俊捷疑似劈腿，傍富婆。但黄俊捷后来发声承认有女友，但否认该网友是他的女友。后来黄俊捷发文道歉，表示暂停演艺工作，专注学习，提高个人素养。

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

4、漆培鑫

95后男演员曾在古装剧《陈情令》中饰演金凌。漆培鑫凭借《陈情令》这部剧提高了知名度，但他的前女友爆料他出轨，女方怀孕了他却不想负责。当时很多网友吐槽说漆培鑫是没红就要凉了吗？

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

5、任豪

任豪是R1SE的成员，他参演过《择天记》。去年任豪被两位前任锤过，他还因此上了热搜。任豪被曝脚踏两船，立单身人设欺骗感情。后来任豪发文道歉，但他可以说是人设坍塌了，许多网友吐槽他是渣男。

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

6、焉栩嘉

00后偶像焉栩嘉也是R1SE的成员。网友小盒鱼自曝了和焉栩嘉的恋情，她爆料焉栩嘉恋爱的时候劈腿了，后来又有别的网友发图发声锤焉栩嘉劈腿。焉栩嘉因恋情塌房后，他发文向粉丝道歉，他表示会深刻反省自己。

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

7、张铭恩

张铭恩疑似劈腿胡冰卿的事情曾上过热搜。网上有不少关于张铭恩的负面报道，比如爱讲排场等等。胡冰卿否认介入张铭恩和徐璐的恋情。张铭恩好不容易才凭借《爱上北斗星男友》积攒了点人气，但是他却把人气给败光了，很多网友吐槽他很渣。

盘点还没走红就“塌房”的八位男艺人，谁最让人惋惜？

8、夏之光

去年夏之光的绯闻恋情也上过热搜，他的绯闻女友是钟丽丽。夏之光也是R1SE的成员。夏之光是一位00后，一些粉丝吐槽他不去搞事业，反倒是因为恋情被曝导致塌房了。

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