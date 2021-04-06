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又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次

(2021-04-06 15:21:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，又有一位男星的人设崩塌了，该男星就是娄滋博，据了解，娄滋博女友登录了他的社交账号发数条长文控诉娄滋博的各种不良行为，甚至总结成了十宗罪一一列举，总结了一下就是他不仅羞辱女性，还有暴力倾向，甚至还出轨以及虐待动物，而且个人业务能力也很差。这样的消息一出来也是引发了网友的热议。

又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次

总而言之，在娄滋博女友的发文看来，可以说娄滋博不仅在感情里不专一，而且人品也很不好。虽然文章最后被删除，但是还是引发了不少的讨论。

又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次

说起娄滋博，想必认识他的人并不多吧。2018年的时候，还不到21岁的他因为参加选秀《偶像练习生》被大家认识，在节目中他曾说过如果不出道就要回家种地，最终因为排名29名而被淘汰、之后他还参加了《认真的嘎嘎们》并最终出道，也经常在社交平台上分享自己的日常， 参加《火星情报局》的时候在节目中经常会发表一些奇特的观点，也受到了一些观众的喜爱。

又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次

虽然如此，他还不算红，而且这次的事件也让很多网友觉得他的人设要崩塌了，还有网友说自己还曾经给他投过票，现在这样的话也算是房子塌了。也有网友留言道他现在这样也算是一语成谶，现在真的是要回家种地了。

又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次

说起娄滋博，还曾经因为长相阳光帅气而被网友称为“宝藏男孩”，还凭借出色的舞蹈实力征服了全民制作人，没想到人设崩塌得如此彻底。

又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次

其实身为艺人，更应该对自己的一言一行严格要求。不过到现在为此，娄滋博本人也没有出来回应过，我们也无法根据娄滋博女友一个人的言论而判断事情的真相，大家还是先理智吃瓜吧。

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