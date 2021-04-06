人们常说病来如山倒。近些年生病的明星可不少，有的明星发现病情的时候，甚至已经到了无法治愈的地步。因为职业的原因，明星们在剧组常常是日夜拍戏，这也引发大家对于明星健康的担忧。有些明星甚至是带病坚持拍戏。下面我们来盘点一下生病还坚持拍戏的八大明星，看看谁最让人心疼？

1、倪大红

老戏骨倪大红凭借《都挺好》这部剧圈了很多粉，很多网友表示从他身上看到了老戏骨的魅力。近日，61岁的倪大红被曝在拍戏的时候，突发疾病，他似乎是心脏突发不适，因为他当时用手捂住了胸口。据报道，倪大红痛到满头大汗，但他还是坚持拍摄。但很多网友喊话倪大红老师要多注意身体。

2、吴孟达

吴孟达在2月份因病去世，享年68岁。吴孟达生前患病6年还拍了4部电影，他原来一直是患病还坚持拍戏。吴孟达生前还表示希望还能和周星驰合作，可惜这个愿望落空了，不过周星驰参加了吴孟达的葬礼。

3、黄晓明

近两年黄晓明没有什么爆款的影视剧作品，他的婚姻状况倒是大众比较感兴趣的话题。黄晓明其实还是热爱演戏的，他曾在拍《白发魔女传》的时候吊威亚从高空坠落，导致骨折。但是黄晓明却不顾病情，他在简短修养后，还是复工拍戏了。

4、古天乐

古天乐是一位敬业务实的演员，他在圈内的口碑挺好的。古天乐在拍摄电影《真三国无双》的时候，右眼眼球不慎受伤，缝了八针。但眼睛还没恢复，古天乐又继续投入到电影的拍摄中去了。很多网友都觉得古天乐太拼了，带病拍戏。

5、李小冉

李小冉也曾在生病的时候坚持拍戏。李小冉曾在发烧到39度的时候坚持拍戏，看上去柔弱的李小冉其实是内心强大的女子，她热爱演戏，不希望自己的病情影响到剧组的拍摄进度，所以生病了还坚持拍戏。

6、陶昕然

陶昕然曾在宫斗剧《甄嬛传》中饰演安陵容，她参演的电视剧《陪你一起长大》正在热播。陶昕然在拍摄电视剧《宝乐婶的烦心事》的时候，感冒了半个多月。虽然很疲惫，但陶昕然还是带病坚持拍戏。

7、张瑶

张瑶和马思纯的关系挺好的，她演过《新世界》等影视剧。张瑶和赵露思合演了《青襄传》，张瑶在拍这部剧的时候吊威亚出现意外导致骨折，但她还是坚持拍完自己的戏份。张瑶在这部剧中演女侠，她感叹说女侠不好当啊！

8、张少华

老戏骨张少华是在上个月去世的，享年75岁。张少华曾在国剧盛典上获得过终身成就奖。张少华生前患病多年了，她曾连续一个多月身体不适，当时剧组方面都提出让她回家养病，但张少华还是坚持拍完她的戏份。