加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,039,830
  • 关注人气：209,306
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

(2021-04-06 12:12:54)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

人们常说病来如山倒。近些年生病的明星可不少，有的明星发现病情的时候，甚至已经到了无法治愈的地步。因为职业的原因，明星们在剧组常常是日夜拍戏，这也引发大家对于明星健康的担忧。有些明星甚至是带病坚持拍戏。下面我们来盘点一下生病还坚持拍戏的八大明星，看看谁最让人心疼？

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

1、倪大红

老戏骨倪大红凭借《都挺好》这部剧圈了很多粉，很多网友表示从他身上看到了老戏骨的魅力。近日，61岁的倪大红被曝在拍戏的时候，突发疾病，他似乎是心脏突发不适，因为他当时用手捂住了胸口。据报道，倪大红痛到满头大汗，但他还是坚持拍摄。但很多网友喊话倪大红老师要多注意身体。

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

2、吴孟达

吴孟达在2月份因病去世，享年68岁。吴孟达生前患病6年还拍了4部电影，他原来一直是患病还坚持拍戏。吴孟达生前还表示希望还能和周星驰合作，可惜这个愿望落空了，不过周星驰参加了吴孟达的葬礼。

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

3、黄晓明

近两年黄晓明没有什么爆款的影视剧作品，他的婚姻状况倒是大众比较感兴趣的话题。黄晓明其实还是热爱演戏的，他曾在拍《白发魔女传》的时候吊威亚从高空坠落，导致骨折。但是黄晓明却不顾病情，他在简短修养后，还是复工拍戏了。

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

4、古天乐

古天乐是一位敬业务实的演员，他在圈内的口碑挺好的。古天乐在拍摄电影《真三国无双》的时候，右眼眼球不慎受伤，缝了八针。但眼睛还没恢复，古天乐又继续投入到电影的拍摄中去了。很多网友都觉得古天乐太拼了，带病拍戏。

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

5、李小冉

李小冉也曾在生病的时候坚持拍戏。李小冉曾在发烧到39度的时候坚持拍戏，看上去柔弱的李小冉其实是内心强大的女子，她热爱演戏，不希望自己的病情影响到剧组的拍摄进度，所以生病了还坚持拍戏。

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

6、陶昕然

陶昕然曾在宫斗剧《甄嬛传》中饰演安陵容，她参演的电视剧《陪你一起长大》正在热播。陶昕然在拍摄电视剧《宝乐婶的烦心事》的时候，感冒了半个多月。虽然很疲惫，但陶昕然还是带病坚持拍戏。

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

7、张瑶

张瑶和马思纯的关系挺好的，她演过《新世界》等影视剧。张瑶和赵露思合演了《青襄传》，张瑶在拍这部剧的时候吊威亚出现意外导致骨折，但她还是坚持拍完自己的戏份。张瑶在这部剧中演女侠，她感叹说女侠不好当啊！

盘点生病还坚持拍戏的八大明星，谁最让人心疼？

8、张少华

老戏骨张少华是在上个月去世的，享年75岁。张少华曾在国剧盛典上获得过终身成就奖。张少华生前患病多年了，她曾连续一个多月身体不适，当时剧组方面都提出让她回家养病，但张少华还是坚持拍完她的戏份。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇揭秘32岁女鼓手更生仔坑爹内幕，网友直呼：比仝卓还要狠
    后一篇 >又一位21岁男星人设崩塌！参加选秀出道，如今被前女友曝光出轨两次
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有