近日，很多网友都在关注schoolgirlbyebye乐队及这个乐队的女鼓手更生仔。更生仔本名许梦甦。许多网友评论说许梦甦是女版仝卓啊！事情的起因在于32岁的许梦甦写了一篇博文，自述了她爸爸帮她改大学成绩，安排进事业单位工作的事情。

许梦甦说她爸爸帮她改了大学成绩，安排她进入电视台工作，还帮她在电视台附近买了房子。但这并不是她想要的生活。许梦甦自曝自己消极怠工，不上班去看演出。她的爸爸还帮她的老公杨越也安排了工作，也是进事业单位。

从许梦甦的自述中可以知道她家境不凡，她的爸爸还有奶奶都是很有权的人。但她爸爸的这些操作是否涉嫌违规呢？许多网友评论说许梦甦是在以一己之力锤她爸爸吗？她奶奶会不会受到牵连呢？

家里人帮了许梦甦这么多，但许梦甦却称父亲为疲惫的中年男人，她还希望生活中没有这个疲惫的中年人。许梦甦的爸爸帮女儿修改成绩的事情已经被举报了，有关部门表示已经介入调查了。还记得仝卓吗？他自曝继父利用特权帮他修改了身份，让他从往届生变成了应届生。

仝卓的继父后来被免职了。许梦甦的事情刺痛了很多网友的神经，原来许梦甦享受了这么多特权。还有网友吐槽许梦甦身在福中却不自知，自以为讲述自己如何叛逆，如何走上摇滚音乐的道路，却翻车了，搞不好她爸，她奶奶都要被她坑了。

许梦甦以一己之力把家人拉下水，难怪网友说她是“女版仝卓”横空出世，她可能比仝卓还要坑爹。一些网友吐槽她把无知当炫耀。面对争议，许梦甦表示她已经辞职了，她想把有限的精力投入到想做的事情上去。不过很多网友却在关注有关部门对这件事情的调查结果。