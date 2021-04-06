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袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

(2021-04-06 09:54:03)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

面对新疆棉花事件，很多明星选择了与辱华品牌解约。一些明星还因为及时解约而获赞。但是有的明星却被曝一直没和相关品牌解约。有的明星还因代言辱华品牌而被网友骂了。近日，袁姗姗因为晒出穿Nike的照片而被网友骂了。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

原来近日，袁姗姗发文说天气很好，出门走在，她还晒出了自己身穿休闲服的照片。袁姗姗脚上穿的鞋格外引人注意，她穿的是Nike鞋。有网友发现袁姗姗穿Nike后骂了她。让人意外的是袁姗姗后来编辑了这条微博，把鞋子的商标去掉了，但还是被骂。后来袁姗姗才删除了这条微博。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

很多网友评论说袁姗姗的这波操作是迷惑操作。这么多明星都和Nike解约了，袁姗姗却在这风口浪尖在高调晒穿Nike的照片，她不抵制辱华品牌吗？还是只是嘴上抵制？袁姗姗的情商也再度引发网友们热议。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

袁姗姗的情商这么低吗？有些网友甚至吐槽袁姗姗太没脑子，难怪会糊。袁姗姗的情商不是第一次被网友们吐槽了。袁姗姗和张小斐是大学同学，她曾吐槽张小斐打呼噜。或许袁姗姗觉得自己只是开玩笑，但很多网友觉得她没有顾及张小斐的感受。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

张小斐都说自己不打呼噜了，袁姗姗却还不依不饶。春节期间，张小斐凭借《你好，李焕英》爆红，袁姗姗这才发声向张小斐道歉。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

去年袁姗姗曾因为在综艺节目《巧手神探》中的不当言论上热搜。节目中修复师提醒明星嘉宾们拿文物要小心，但袁姗姗却没有按正确的方法来操作，但还说：没事，坏了他还可以再修。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

袁姗姗曾被骂到让她滚出娱乐圈，后来她凭借马甲女王挽回了不少人气。但是好不容易积攒了一些人缘后，袁姗姗似乎总会轻易把好人缘败光。袁姗姗最近才凭借《浪姐2》积攒了一些人气，这次却又晒穿Nike。

袁姗姗晒穿耐克鞋照片被骂，只因情商太低？

陈晓的老婆陈妍希也上了《浪姐2》。而袁姗姗和陈晓传过绯闻，男方有次上节目连线袁姗姗，但袁姗姗不知道是在录节目，暧昧撩陈晓。很多网友吐槽袁姗姗太耿直了，说话口无遮拦，没把握好尺度，难怪没爆红。你觉得是这样吗？

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