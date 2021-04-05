近日，女星杨思琦遭遇车祸的消息，引发网友和粉丝关注。原来，3月31日傍晚杨思琦正在开车时被别的车辆拦腰撞到，拉伤了头部和颈部。常言说：人有旦夕祸福，在娱乐圈闯荡的明星们经常会为了赶行程到各地拍戏演出，难免会发生一些交通意外。下面我们就来盘点遭遇车祸大难不死的八大明星，看看谁最幸运？

1、巩俐

2002年巩俐拍摄完《周渔的火车》与工作人员乘车从大理到昆明，由于天黑路滑，车速过快，导致车辆失控翻车，一行人都受了伤，当时巩俐坐在车后面，并无大碍，只受了一些外伤，算是比较幸运的了。

2、胡彦斌

2011年12月30日，胡彦斌在兰州体育馆举行跨年演唱会，但是在路上遭遇严重车祸。由于是突发状况躲闪不及，胡彦斌当场腰椎骨折，现场一片狼藉，幸好没有生命危险，否则娱乐圈又要损失一名创作型歌手了。

3、何洁

2006年，何洁在参加完综艺节目返回北京的高速公路上遭遇车祸，一辆大货车撞到了何洁乘坐的商务别克。包括何洁在内的一行五人都不同程度地受伤，何洁也是当场被送去医院救治，当时引起粉丝的高度关注，但后来也被人指出这是何洁用来炒作的手段，其中真相咱们也不得而知了。

4、杨千嬅

2006年杨千嬅在凌晨完成工作返程途中发生车祸，车头完全报废。司机被车头玻璃碎片割伤，所幸杨千嬅坐在后座没有受伤，后来在交警的帮助下将全部人员都救了出来，也是让歌迷们十分担心。

5、韩红

大家都知道韩红算得上是娱乐圈的一股清流，一直以来她都专注于慈善活动，奔赴一线灾区帮助抢险救灾。有一次，韩红在前往泥石流灾区舟曲慰问的路上发生车祸，韩红所乘车辆直接侧翻，她本人也是受了重伤。但是发生车祸之后，韩红第一时间不是为自己包扎伤口而是选择指挥疏导交通，不影响其他救援车辆，这其中的精神真的让人感到敬佩。

6、张柏芝

2002年的时候，张柏芝和韩红一样，也是在去做公益的道路上面发生了严重的车祸。当时张柏芝被送到医院之后检查出来第12节胸椎9碎裂。她的事业也是受了一定的影响，所幸脸没有受伤，美丽依旧现在参加《乘风破浪的姐姐2》也是话题满满。

7、谢霆锋

2002年香港红棉路发生一起严重车祸，一辆法拉利跑车撞上路边的花坛，后爆出驾驶员是谢霆锋。当时谢霆锋为了赶行程直接超速行驶酿成灾祸，还好没有其他无辜群众受伤，否则肯定要被网友狂轰乱炸一波。

8、胡歌

说到明星遭遇车祸谁最幸运？那非胡歌莫属了，2004年，胡歌和自己的女助理开车行驶在高速公路上，途中发生了严重的车祸。现场非常的惨烈，同行的女助理当场死亡，而胡歌自己也是严重受伤，被送去医院抢救，后来暂停演戏卧病在床休养，后期还进行了面容修复。让人不禁感叹有颜值有演技的胡歌真的太幸运了。