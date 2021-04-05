近日，42岁的倪虹洁在参加 《听姐说》中讲述了自己在20岁时拍了内衣广告，在一次偶然机会中和父母一起看到，场面非常尴尬，而父母对她拍内衣广告避而不言，让她觉得很有负担甚至还产生了自卑心理。这件事引发了网友的热议，而倪虹洁也因这个节目而受到了网友的讨论。

4月4日下午，倪虹洁发文回应因父母避谈内衣广告而自卑一事。她表示“性感”对于现在的女生来说是褒奖是赞美，但曾经一度是让她非常有压力非常抵触的一个词。她希望自己的经历可以给大家一点小启发，不管是跟孩子还是跟其他家人、朋友，沟通和表达你们对他们的爱都非常重要。

说起倪虹洁，很多人第一个想起的就是《武林外传》里的祝无双，她在里面的搞笑情节也让观众们印象深刻，然而当年那些出演过《武林外传》的演员们，基本上都走上了大火的路线，像闫妮，姚晨，沙溢等人更是凭借这部《武林外传》一下子跃升成为娱乐圈里面的顶梁柱，而相比之下，倪虹洁也就没那么幸运了。

2001年的时候，倪虹洁因婷美内衣广告进入娱乐圈并被评为“全国十大广告明星”之一，然而拍摄内衣广告却给她带来了很大的影响，偶然一次机会被她父母看到了她拍摄的内衣广告，但是父母并没有和她沟通，因而这件事也因为她的心结，整个人变得不自信起来。

她虽然拍过不少戏，像《爸爸叫红旗》、《非常浪漫》、《娘道》等电视剧，但是这些剧也没有激起什么火花。随着年龄越来越大，她能接到的好剧本也越来越少，去年的时候，她参加了《演员请就位》第二季，再次进入观众们的视野，也让观众看到她出众的演技。

而在最近她参加的《听姐说》里面，也倾诉了自己的烦恼，谈到家里人不看她演的戏，她直言：“我不知道为什么，我家里人，他们很多年对我干这一行是报以嗤之以鼻的态度，不存在鼓励。”

而她的感情生活却可以说是十分顺利的，据说她的老公是圈外人，名字叫杨荣，还是一位富豪，两人的婚姻生活十分幸福。据说她有一次下飞机的时候看到自己的老公来接机还十分高兴地跑过去，足见两公婆感情的和谐。

现在倪虹洁已经42岁，但是身材保持得很好，又有一个宠爱她的老公，希望她能做自己想做的事，祝愿她一切顺利。