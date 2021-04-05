要知道如今娱乐圈可是小鲜肉当道，越来越多的网友都是“颜控”，出道的明星年龄越来越小。当然老牌明星也是从年轻颜值巅峰时期过来的，只是有些人保养得当，有些人却十分显老。都说男人四十一枝花，但是这八个男明星却老态尽显，看看谁最让人惋惜？

1、张译

1978年出生的张译凭借《士兵突击》《我的团长我的团》两部电视剧收获了大量的演技好评。年轻时候的张译看起来十分阳光开朗，一副平易近人的兵哥哥形象，而近期一个网友放了一张和张译的合照却把大家吓了一跳，瘦的吓人，这说他已经六十岁估计都不为过吧？

2、孙耀威

当年的孙耀威凭借《怀玉公主》《乌龙闯关情》成功迷倒了一片少男少女。刚出道的他形象清俊又开朗，片约不断。而如今的他却已发福，再无当年帅气模样，甚至也无作品上映，令人唏嘘。

3、陈晓东

当年同样帅气和孙耀威形象接近的陈晓东近期在《追光吧，哥哥》节目中刚出现就给众人当头一棒，这老的都认不出他是谁了，甚至引起大家讨论是不是男明星年过40岁就会变老变丑的话题。

4、冯绍峰

今年才42岁的冯绍峰近期一组照片曝光，瘦的吓人不说看起来老了不止十岁，当年凭借《宫锁心玉》中帅气深情专一的八阿哥而爆火的冯绍峰，如今刚过40岁就老的和古稀老人似的，网友纷纷表示心疼赵丽颖。

5、杨志刚

杨志刚自出道来一直参演的都是偏古代、民国时期的电视剧，以前一则帅气写真让人感叹杨志刚原来还是个帅小伙。不过近期杨志刚和陈宝国的一张合照曝光，这43岁的杨志刚怎么长得和65岁陈宝国差不多了，这也看不出任何年龄差啊，这老的也太明显了吧。

6、张震

1976年刚出道时期的张震由于形象独特帅气，眉眼清俊当时算是台湾人气明星了。不过今年44岁的张震一张机场照让人大跌眼镜，看着和古稀老头差不多了，要不是穿着还挺时尚感觉粉丝都快认不出来了吧？

7、李连杰

功夫巨星李连杰刚出道的时候不仅仅因为他厉害的武术功底更有一波颜值粉，后来李连杰因为身体原因退出荧屏，近期的一张照片让人不禁感叹岁月不饶人，咱们的功夫巨星李连杰老的像七十岁了。

8、古天乐

帅气逼人的古天乐刚出道时就收获了超多迷妹，而《神雕侠侣》中杨过一角更是让古天乐的演艺事业上了一个台阶。但是今日古天乐在出席商业活动的现场照来看，岁月是把杀猪刀啊，咱们帅气的古天乐怎么也长残了呀？网友纷纷表示十分惋惜，想念当初的帅气杨过。