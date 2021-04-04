想必大家都有关注过郑爽和张恒的代孕弃养事件，而这件事的影响也可以说是相当大，就算是现在郑爽退出了众人的视野当中，但是这件事却一直在娱乐圈里被讨论。之前还有传出郑爽被广电封杀的消息，然而近日，在一位名为“真正的经济学家陈世清”的网友爆料说：陈世清收到（昨天寄出）的国家广播电视总局《政府信息公开告知书》（2021年广第9号）：您申请公开的“国家广播电影电视总局‘封杀’演员郑爽的文件”，该信息不存在，原因是我们没有制作该信息。

换句话说，广电表示根本没有封杀郑爽，郑爽的行为不属于“劣迹艺人”，而这样的消息一出来，也有很多人觉得既然郑爽没有被封杀，那她在不久后可能就会重回娱乐圈。

其实说起来郑爽也算是老天爷追着喂饭吃的类型，虽然她的爽言爽语有时候让人很不理解，但是她的名气在娱乐圈里一直是居高不下，并且在自己18岁的时候就因为出演了《一起来看流星雨》而大红，之后她的事业也是相当顺利。

本来她在娱乐圈里的道路可以说是一片光明，但是在她遇到了张恒后，虽然两人经常在各种平台上秀恩爱，但是最终还是分手了。而就在今年的1月18日，张恒突然曝出了郑爽找代孕并且弃养的事件，最后郑爽的事业也到此结束。

其实就算现在曝出郑爽不属于劣迹艺人，而且广电总局也没有封杀她，但是她想再复出也是不容易的。首先，“真正的经济学家陈世清”的微博头像顶着就是郑爽的头像，而且在最近的发言也是和郑爽有关，而且他还发博说过郑爽并没有被封杀，甚至还说要出书和拍电影，名字就叫《你好，郑爽》。

这位网友这样的行为和言论让人觉得奇怪，或许他是郑爽的维护者，又或者他有别的目的。但是不管怎么说，郑爽想要重新回到娱乐圈也是有一定难度的，并且代孕和弃养可以说是丑闻了，而有了这样的丑闻，又有哪个品牌商或者导演敢用她呢？而且她自从出事后，就有很多品牌和她解除了合作，而且拍过的剧和综艺也被下架了，受到了如此大面积的抵制。

其实身为艺人，有着一定的影响力，本来就应该更为自己的一言一行而负责。如果做出了违背道德甚至是违背法律的事，那么想在娱乐圈里混下去也是不可能的。

现在有很多网友也发文称不希望郑爽再出来，因此郑爽想重回娱乐圈的话肯定没那么容易，甚至可能她以后都不可能再回娱乐圈了。