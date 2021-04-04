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盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

(2021-04-04 08:43:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

前几天新疆棉花事件是闹得沸沸扬扬，娱乐圈内更是多达四十多名明星公开宣布与辱华品牌解约，简直大快人心。其中不乏眼中只有自身利益拒绝与辱华品牌解约的明星，让我们来看看谁最让人失望？

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

1、蔡依林

在PUMA品牌方发布辱华言论后其他包括李现、乃万等明星第一时间公开解约声明，而作为代言人之一的蔡依林却一直默不作声，甚至多次微博上线窥探网友的反应，这件事让很多网友粉转黑啊，纷纷嘲讽明星难道为了赚钱连国家利益都不顾了么？

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

2、吉克隽逸

吉克隽逸代言的锐步（Adidas旗下品牌）在辱华事件后只选择转发一条微博，但是实质她和她的工作室却未明确表示与锐步解约，甚至在如此有关国威的时刻还夸自己长得好看，最后也是被网友一顿批评，自己灰溜溜的删了微博。

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

3、李娜

网球名将李娜与Nike品牌的合作已经有多年历史了，但是这次Nike公开辱华，李娜视若无睹，微博上更是留着当时感谢Nike的视频。李娜作为运动明星代言运动鞋本是无可厚非，之前更是传出她侮辱解放军的言论，这次事件也并未与Nike解约，惹得网友众怒。

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

4、杨紫

辱华品牌事件已经不是第一次发生了，当时蔻驰COACH对香港、台湾以及中国的关系在相关产品上都有辱华言论或者标志，当时作为代言人的刘雯大表姐当机立断提出解约更是偿还了天价解约费，而杨紫却选择和蔻驰继续合作，拒绝与品牌解约，在当时也是引得各路网友骂战不停。

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

5、吴宣仪

范思哲在国家领地问题上触碰到了我们国家的底线，要知道香港早在1997年就已回归祖国的怀抱，而范思哲却不承认这一国情。吴宣仪作为代言人也是选择无视，一心只想捞金，让人感叹娱乐圈的明星为了钱都如此无下限了么？

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

6、王一博

在施华洛世奇分裂辱华事件中，王一博选择无视依旧疯狂捞金，并未选择与品牌方解约，当然是被骂的很惨的，这次的Nike辱华事件他却第一个站了出来，让网友不禁联想难道是被骂怕了么？

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

7、徐濠萦

徐濠萦这个名字可能不熟悉港星的网友会有点陌生，她本人是TVB演员，而她的丈夫则是陈奕迅，当陈奕迅顶着网友压力宣布和Adidas解约后，徐濠萦依旧大方在社交平台晒出自己身穿Nike产品的照片，引得网友一番骂战，在香港她作为Nike的合作伙伴多次主持Nike的官方活动，这次选择继续和Nike合作让她的形象更是跌落低谷。

盘点拒绝与辱华品牌解约的八大明星，谁最让人失望？

8、蔡徐坤

在纪梵希品牌港独辱华事件中，蔡徐坤依旧选择与纪梵希合作，本就引得网友一通骂战，而其粉丝却为偶像洗脱罪名，认为蔡徐坤只是代言的纪梵希彩妆，纪梵希彩妆没有辱华，所以不需要与纪梵希解约，那么各位网友你们觉得呢？

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