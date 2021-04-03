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辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

(2021-04-03 20:25:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

“带货一哥”辛巴在3月27日进行了回归首播，从销售额来看，辛巴的带货能力还是很强的。很多粉丝也还是支持他，他首播期间粉丝量还增加了。但是首播结束后，吐槽辛巴的网友也不少，网上甚至还有一些关于辛巴的负面报道。

辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

网友吐槽辛巴的主要是指责他直播带货套路深。回馈粉丝的5万台手机被曝疑似是12元一斤的贴牌代工机。有网友吐槽说辛巴送的手机是低配过时机，在相关品牌官网都查不到。而辛巴卖的1500元的手表则被曝疑似是山寨手表。

辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

辛巴在直播期间卖的某款百元鞋被曝本身价格就不高，只是辛巴方面先把价格挂高了而已。还有网友吐槽说这款鞋在某多平台上甚至还不到百元。总而言之，辛巴在沉寂一百多天后复出，他还是很擅长带货的。网友们吐槽他会玩套路。

辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

辛巴在为复出造势的时候，曾单膝下跪说要迎接家人们回家。很多粉丝都曾被他打动到了。可是辛巴一回来就玩套路，这样对待家人真的好吗？许多网友吐槽辛巴是一回来就开始坑家人了。难怪有网友吐槽说辛巴跪的是钱而不是家人。

辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

直播间外呢，辛巴被曝封路，导致交通受阻。4月2日，人民网对此事发表了言辞犀利的评论文章《为辛巴“封路”，谁给的权力？》。文章指出，辛巴作为一个千万粉丝级别的头部主播，应当是不折不扣的社会责任的传递者。而不是一次次放任自己和团队，做出错误的示范。文章最后提出警示：辛巴，请好自为之。

辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

辛巴只是一个网红，他有封路的权利吗？谁给了他这样的权利？很多网友吐槽辛巴太高调了，就不怕惹众怒吗？辛巴好不容易才复出，但是却被接连曝出丑闻，真是人红是非多呀！

辛巴复出后接连曝出丑闻，遭官媒点名痛批，他会不会再次被封杀？

网上甚至有人觉得应该封杀辛巴。很多网友觉得辛巴应该珍惜复出的机会，如果他还想继续在直播带货领域大展拳脚，那就应该用心选好商品，少玩些套路。糖水燕窝这样欺骗消费者的事情已经让辛巴付出了代价了。如果再出现类似的欺骗消费者的事情，难保辛巴还会获得复出的机会。

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