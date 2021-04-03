新疆棉花事件还在持续发酵，多个知名品牌被曝拒绝使用新疆棉花，在国家利益面前，不仅网友们表示要抵制这些品牌，娱乐圈中多位明星也先后发声，宣布跟辱华品牌解约。很多网友觉得这明星们解约的做法是很给力的。

与此同时，也有明星因为为辱华品牌代言而被网友骂。刘亦菲代言阿迪达斯的广告就引发热议。刘亦菲仅仅是通过贴吧宣布终止与阿迪达斯的合作关系，她甚至被怀疑疑似是虚假解约。还有一位童星也被指疑似还没有和阿迪达斯解约。

这位星二代就是李湘的爱女王诗龄。王诗龄为阿迪达斯代言的事情曾引发热议，10岁就成了阿迪达斯这样一个国际品牌的代言人，很多人曾羡慕王诗龄的商务资源。但是王诗龄也曾被嘲是阿迪达斯的最胖代言人。

陈奕迅、杨幂、迪丽热巴等14位明星都已经宣布和阿迪达斯解约了，但李湘方面却没有发声。王诗龄和阿迪达斯解约了吗？因为没有看到声明，所以许多网友觉得应该是没有。李湘一家神隐了吗？怎么还没有和阿迪达斯解约呢？

王诗龄是知名度很高的星二代，很多网友觉得李湘应该引导女儿在大是大非面前做出正确的选择，发挥示范作用。再说了李湘家这么有钱，应该不缺和阿迪达斯的这点代言费吧？大家都知道李湘富养女儿，但富养不应该局限在生活方面，还包括精神上的丰盈。

李湘富养女儿不应该忘了充实女儿的精神世界，更要教导她爱国，热爱她生活的这片土地。人红是非多，李湘退租未打扫的事情曾引发热议，很多网友批评她素质低。王诗龄被曝不和辱华品牌解约又再次引发网友对于李湘一家的关注和热议。你怎么看呢？