4月1日，歌手吴青峰发布了一条微博感叹他与前经纪人林暐哲的15年师生情谊却以对簿公堂结束，令人唏嘘不已。吴青峰被前经纪人林暐哲起诉并索赔800万案二审胜诉，维持一审原判。而苏打绿也已正式改名 ，这场师徒大战宣告结束。

作为吴青峰的多年好友杨丞琳更是大方公开表示心疼吴青峰，两人的友情让网友十分羡慕，而吴青峰的遭遇更是让广大粉丝纷纷在社交平台留言支持偶像。

娱乐圈利益关系错综复杂，师徒反目成仇早已不是新鲜事了，下面就来为大家盘点娱乐圈“师徒反目”的八对明星，看看哪对最让人惋惜？

1、赵本山VS王小利

《乡村爱情》系列里面的刘能一角绝对给观众带来很多欢声笑语，但是最近观众发现饰演刘能的王小利似乎没了踪影，原来在疫情期间王小利一心只有直播无心本职工作惹怒了赵本山，赵本山直接撤了王小利的角色，师徒关系降至冰点。

2、郭德纲与曹云金

要知道这对师徒二人的合作当年可是叱咤相声界的，当时甚至没有德云一哥岳云鹏的存在，但是当年微博事件现在仍是大家津津乐道的话题，曹云金控诉郭德纲让徒弟签不平等合约，而郭德纲则公开指责曹云金不服从队里安排，总之两人是彻底撕破脸皮了。

3、周星驰与黄圣依

黄圣依因为和周星驰合作了《功夫》而迅速走红，成为大众熟知的星女郎，要是没有周星驰的提拔，黄圣依还不知道猴年马月才能熬出头。当时周星驰给黄圣依规划走玉女路线，而黄圣依尝到了红的甜头，私自接拍性感杂志，惹得周星驰将她雪藏，而黄圣依更是反咬一口将其告上法庭，两人闹得满城风雨。

4、柴智屏与言承旭

2001年一部《流星花园》轰动了大江南北，令当时无数的少女为F4所倾倒。这其中不乏柴智屏慧眼识珠捧红了言承旭，人气居高不下，更是一度传出两人的绯闻。随着言承旭的越来越火工作量越来越多，最后言承旭不堪身体重负选择单飞，还声称恩师柴智屏只将其视为摇钱树、吸血鬼，从此两人彻底反目。

5、李谷一与韦唯

歌界黑珍珠韦唯和歌坛常青树李谷一的名誉侵权案当年被媒体大肆报道，一时间众说纷纭，历经旷日持久的官司后，最终李谷一胜诉，导致两人彻底反目成仇，当年李谷一可算是韦唯的恩师，给了她很多演出机会，最终两人却如此结束师生情也是让人感叹。

6、蒋大为与朱之文

草根出道的大衣哥朱之文刚入圈时被蒋大为赏识，再加上其淳朴的形象和浑厚的嗓音确实给他带来了不少粉丝，但后来大衣哥公开称蒋大为是其师父却被蒋大为反驳，甚至放出自己不认识大衣哥的话来，场面一度十分尴尬，同时也宣告两人师徒情破裂。

7、关栋天与周立波

海派清口周立波之前关栋天不但是周立波的恩师，更是周立波的幕后策划人和艺术总监，周立波曾说“只要关栋天大哥一句话，叫我回来我就回来了。”没有大哥就没有我的今天。"然而在2010年3月，却有媒体消息称两人彻底“分道扬镳”，恩断义绝。

8、吴宗宪与周杰伦

当年周杰伦参加选秀节目获得亚军，却被该节目主持人吴宗宪意外发现他的音乐才华，帮他出专辑，并且一炮而红，而后吴宗宪经营不善，唱片公司倒闭，周杰伦受到不公待遇成为公司“赠品”，转给其他唱片公司，从而师徒两人开始反。不得不说追梦的杰伦遭遇真的很让人心疼。万幸是现在杰伦自己是独立音乐人，家庭幸福美满，也很让粉丝放心。