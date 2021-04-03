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还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

(2021-04-03 07:34:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有网友晒出张国立和自己的儿子张默两人的同框照，据悉，两人当时是在拍摄新戏，39岁的张默满脸胡茬、不修边幅，和一旁的工作人员说笑，而张国立则在旁边坐着抽雪茄，看起来十分惬意。

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

说到张默，想必很多人看过他出演的剧吧。当然除此之外，很多人对他印象更深刻的还是他打女演员以及两次吸毒的事件吧。

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

不得不说张默真的把一手好牌打烂了，他作为一个星二代，从小就过着富足的生活，父亲是张国立，母亲是罗秀春，继母是邓婕，一家人也非常宠爱他，甚至他想演戏就可以随时为他铺路。

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

从高中毕业后，他就进入了中央戏剧学院表演系，在其他同学还在苦练基本功时，他却在父亲主演的《康熙微服私访3》、《我这一辈子》、《挣脱》等作品中频频露脸，星途可以说是一片灿烂。

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

但是他却没有把这条路走好，2003年，还没大学毕业的张默，被曝在学校门口殴打女友童谣，这件事在当时传得沸沸扬扬，有人说是因为童谣背叛了他，也有人说是因为张默不满意童谣提出分手所以才这样。而张默本人却回应“虽然我不该打人，这是我的错误，可我为什么会不理解到打人的程度？这后面一定有一件非同寻常的事情。”

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

虽然如此，最近张默还是被学校开除了，然而他在娱乐圈的路并没有被封死。因为父亲的原因，他出演了《少年大钦差》、《新九品芝麻官》、《少年嘉庆》等电视剧，出演的效果还不错，还凭借《济公新传》中的男一号“济公”获得了南方盛典年度最佳新人奖。之后更是在姜文导演的电影《让子弹飞》中饰演老六，演技受到了大众的认可。

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

然而他却屡次曝出丑闻，2012年的时候因吸毒被捕，被拘留了十几天后释放，然而他却没有改过自新，而是在5个月之后又被举报吸毒，这次他被判处了有期徒刑6个月。

还记得张国立的儿子张默吗？如今39岁胡子拉碴显沧桑，被传要复出

这几年他一直在幕后工作，因为有了父亲张国立的照顾，日子过得还不错。现在他又复出演戏，不过因为是劣迹艺人的原因，也不知道他参演的戏能不能播出？

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