近日，上海第二中院对张恒郑爽民间借贷纠纷案作出了二审判决，维持原判，张恒要还2000万给郑爽。后来张恒发长文回应终审判决，张恒依旧强调自己没找郑爽借过钱。张恒还说要放完整录音出来，让大家了解真相。

郑爽和张恒这对曾经的情侣如今已经是反目了。张恒方面一直就没有停止爆料，而且爆料的内容也越来越多，其中格外引人关注的是郑爽疑似签了阴阳合同。张恒曝光了郑爽的拍戏合同，这份合同疑似就是之前张恒律师所说的郑爽拿过亿片酬的合同。

张恒曝光的合同显示，郑爽拍摄的《倩女幽魂》这部剧明面上的4800万是进了她的个人账户。但除此之外，还有1.12亿进入到了郑爽实际控股的某公司账户，两者加起来，总片酬达到了1.6亿。

郑爽被曝片酬过亿的事情曾引发热议，这次张恒晒出了合同，很多网友表示震惊，一方面被明星的高片酬震撼啊！另一方面则是没想到郑爽的咖位那么高，可以推荐导演组，还可以推荐男一号男二号，也就是说郑爽在剧组的权力很大，在很多事情上有话事权。

张恒爆料郑爽利用阴阳合同偷税漏税，这个瓜很大。范冰冰就因为税务风波导致事业跌落至谷底。张恒看来是没有放过郑爽的意思。张恒和郑爽在美国的官司也在打，他在法庭上说觉得郑爽的精神有问题。放这么多料，许多网友觉得张恒太狠了。

张恒说要放出2018年的录音，那时他才和郑爽谈恋爱，刚在一起就录音了，很多网友评论说张恒还可怕了，是有预谋要套路郑爽吗？一些网友评论说张恒比黄奕的前夫黄毅清还要狠，还要渣。黄毅清也曾开撕黄奕，爆她的黑料，但黄毅清没有在经济方面摧残黄奕。

张恒放这么多料，目的何在？他觉得自己冤，有证据力证清白那为何不把证据提交给法官呢？微博又不是法庭。很多网友觉得张恒是想引导舆论。还有网友觉得张恒是想逼死郑爽，然后利用孩子拿到郑爽的财产。

郑爽有做得不对的地方，但张恒就是好人吗？他在美国法庭上承认了自己出轨的事了。他也不是没办法回国，是他自己不想回。无辜的是两个孩子。马蓉出轨，王宝强却大度的让她抚养女儿。贾乃亮和李小璐离婚后，孩子也是跟女方生活。郑爽在美国的法庭上主张共同抚养孩子，而张恒却拒绝。张恒的这些做法真的会孩子的成长有利吗？



