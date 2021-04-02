吴磊的新剧《长歌行》可以说是猝不及防就开播了，这部剧在开播前并没有过多预热，定档就开播了。不过很多观众早就期待这部剧开播了。《长歌行》开播后，这部剧的热度还是不错的。下面我们来盘点一下古装剧《长歌行》中的八大美女，你最喜欢哪位？

1、迪丽热巴

迪丽热巴在《长歌行》中饰演女主角李长歌。剧中李长歌可是一位热血少女。《长歌行》开播后，迪丽热巴曾凭借哭戏上热搜。很多网友评论说迪丽热巴演的李长歌又美又飒。迪丽热巴的演技有进步。

2、赵露思

90后小花赵露思在《长歌行》中饰演女二号李乐嫣。赵露思演的李乐嫣真的很甜美啊！给人一种软糯的感觉。赵露思演的李乐嫣很讨喜，很多观众觉得赵露思和刘宇宁有cp感。

3、曹曦月

曹曦月的颜值挺高的，她2013年正式进入演艺圈。曹曦月曾在《楚乔传》中演锦烛。《山河令》中的静安郡主也是曹曦月演的。曹曦月这次在《长歌行》中饰演弥弥古丽，剧中弥弥古丽是李长歌的好友。

4、刘楚玄

刘楚玄是才貌双全的女演员，她演过《复婚方程式》、《大内密探》、《花木兰》等影视剧。刘楚玄这次在《长歌行》中饰演罗十八，剧中她的男装扮相给人感觉很飒。

5、锦浠

女演员锦浠的颜值也很出众，她毕业于南京艺术学院。锦浠演过《风雨老字号》、《我的美丽女孩》等影视剧，她这次在《长歌行》中饰演荃娘。剧中荃娘温婉娴静，善良淳朴。这次锦浠第一次演古装剧。

6、王璟彦

王璟彦也是一位养眼的女演员，她曾在《上阳赋》中演小叶，她还演过《爱在星空下》、《从结婚开始恋爱》等影视剧。王璟彦在《长歌行》中饰演公孙夫人。

7、杨明娜

杨明娜演过《仙剑奇侠传》、《大唐荣耀》等影视剧，她在去年和演员田亮离婚。田亮的名气没有杨明娜大，杨明娜和前夫生有一个儿子。杨明娜在《长歌行》中饰演奕承公主。

8、萨顶顶

惊喜吗？意外吗？歌手萨顶顶竟然也参演了《长歌行》，她在剧中演静澹真人。看萨顶顶的剧照，感觉她演的静澹真人颇有几分仙风道骨的风姿呢。萨顶顶还曾在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演缘机仙子。