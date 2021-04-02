林芊妤是TVB一位非常优秀的演员，在很多部戏里面都是以女配角的身份出现在大家的视野中。大家都觉得未来她会在娱乐圈发展的很好，可是没想到发生了“厕所门”，这一度使其名声扫地，不久后她也是为了自己的丈夫和儿子，毅然决然的选择退出了娱乐圈，对于自己做出的选择林芊妤从来都没有后悔过。

2018年，林芊妤认识了男友也就是现在的老公翟志荣，翟志荣是银行的高管，两人自从谈恋爱之后就一直非常低调，很少出现在公众的面前。直到最后结婚，后来两人有了一个可爱的儿子翟德彦，有了儿子之后的林芊妤希望能够把更多的精力放在家庭上面。

她曾经还公开的表示过自己一直都在母乳喂养儿子，害怕如果不母乳喂养未来儿子就不再黏着自己了，为了平衡家庭和事业，林芊妤决定退出娱乐圈，发展自己的事业。

喜欢锻炼身体的林芊妤很喜欢学习瑜伽，凭借着自己对瑜伽的热爱，她成为了一名瑜伽导师，也正是因为这个决定改变了她之后的生活。当初林芊妤之所以选择瑜伽就是为了减肥，没想到在她最消极的时候是瑜伽帮助了她，慢慢的她找回了自信。

就连自己的失眠问题也因为练习瑜伽好了，现在她经常性的在自己的社交媒体上发布练习瑜伽的教程，就连圈内的很多好友都会向她请教学习。

偶尔林芊妤也会在社交媒体上发布自己和老公儿子的日常，老公对林芊妤也非常好，一般出去都是一家三口。之前网友还拍到林芊妤带着老公和儿子一起玩篮球，儿子因为实在是太小，大篮球根本就抱不动，最后林芊妤还专门去商店买了一个小篮球给儿子，开心的拿回家给儿子玩。

可能有人问过林芊妤放弃曾经的TVB的事业后不后悔？相信对于这个问题，她自己的心中早就已经有了答案，如果当初还是继续的待在TVB，可能每天过着的都是忙碌的生活，为了赶通告到处奔波，但是现在她每天可以陪伴在家人身边，看着自己的儿子一天天长大，珍惜和自己儿子的每一天。