在许多普通人的眼里，明星们就如同天上的神明，高高在上，不食人间烟火，然而他们却忘了明星也是人，也会有不完美的一面。因此，当一些明星被曝光负面新闻后，都跌下了神坛，成为了很多网友茶余饭后的笑料话题。那么接下来，就让我们来盘点娱乐圈“跌下神坛”的八大明星，看看谁最让人意外？

1、郑爽

郑爽作为90后当红小花旦，清纯小白花的长相给她带来了庞大的流量和忠实的粉丝，本该拥有大好的前途，然而她却在毫无预兆的情况下，被曝出代孕弃养的负面新闻，一时间，美丽动人的“小仙女”猛地跌下神坛，令人唏嘘。

2、肖战

新晋小生肖战，本来可以凭借《陈情令》晋升成为新生代的顶流，然而却因为大量举ao3网站，事业受到了前所未有的影响，就算频频道歉也无法挽回丢失的路人缘。

3、范冰冰

前几年，范冰冰偷税漏税的事件直接在娱乐圈掀起了轩然大波，她也因此被迫隐退娱乐圈，如今虽说已经缴纳完罚款，但想要重新再回归大众视线也是十分的艰难，娱乐圈的事业型女强人就这么陨落了。

4、马思纯

“金马影后”马思纯虽然演技没得说，但这两年的发展确实是不尽人意，与她同时获得“金马奖”的周冬雨，已经在电影圈里有了一席之地，她却还忙着谈恋爱，女星还是不要过于恋爱脑的好。

5、李小璐

李小璐当年在娱乐圈可谓是起点颇高，年纪轻轻就成为了金马奖最年轻的影后，与贾乃亮的家庭也是幸福美满，然而她偏偏不知足，与pgone搞婚外情，从此口碑一落千丈。

6、章子怡

章子怡作为真正的电影大花，在圈中也是被推上神坛的演技派女星，可是能演好电影的人却不一定能演好电视剧，就如她前段时间主演的首部电视剧《上阳赋》，不仅被吐槽装嫩，而且剧情拖沓，实在是她演员生涯的滑铁卢。

7、张柏芝

当初的张柏芝，一出道就凭借清纯的外貌被大众封为“玉女掌门人”，事业与爱情都收获了美满的结果，然而自“艳照门”曝光后， 她就迎来了自己的下坡路，不仅选择结束了婚姻，事业也难以再重回当年巅峰。

8、翟天临

前两年，翟天临还被各大媒体不断吹嘘着博士的高学历，然而当他在直播中透露“不知道知网是什么”以后，学霸的形象一下就烟消云散，连学位也被取消了。