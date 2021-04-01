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辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

(2021-04-01 17:01:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

辛巴在3月27日进行了回归首播。辛巴曾被称为“带货一哥”，沉寂了一百多天后，他复出带货成绩如何呢？他这次直播创下了20多亿的销售额，他的粉丝突破了8000万。看得出来，辛巴的带货能力还是很强的。

辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

但是人红是非多，关于辛巴回归的首播，很多网友却吐槽套路深。辛巴在为复出造势的时候，曾说为家人们准备了5万台手机。这个福利够诱人的了，但是实际上辛巴送出去的手机不仅型号不名，这些福利手机还被曝可以按斤买到，12元一斤。

辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

直播带货的确是辛巴的强项，但是他这次直播也有尴尬场景，比如卖电视，结果电视没联网，所以辛巴喊话它没反应。还有网友质疑他直播卖的是山寨手表。有不少粉丝支持辛巴复出，但是也有网友吐槽辛巴复出又开始坑家人。

辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

近日，网上有报道称辛巴在直播期间派出保安封路了，市民想过去，却被保安要求查看证件。据报道，因为通行受阻，有市民还和保安起了冲突。辛巴直播封路导致交通瘫痪，引起了很多市民的不满。据报道，保安在现场还喊话说他是在行使他的权利。

辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

很多网友觉得辛巴封路不应该，还有网友吐槽辛巴太狂妄了，他有封路的权利吗？面对争议，辛选集团所在的街道办事处回应说辛选集团已经提前进行了报备，并做了人车分流预案。虽然如此，很多网友还是吐槽辛巴搞特权，太狂妄了。

辛巴复出后再生事端！直播时派保安封路引发众怒，网友：太狂妄了

辛巴复出的话题度真的很高啊！糖水燕窝事件已经影响了辛巴的形象和事业，河南消协甚至觉得辛巴应该被永久封杀。辛巴好不容易回归，很多网友觉得他应该低调些，以免多生事端。

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