又是一年4月1日，2003年张国荣的骤然离世给之后的每一年愚人节都蒙上一层淡淡的忧伤，细细想来已经过去了18年，但是哥哥的音容相貌依旧没有被这个时代遗忘，风再起时，尤幸有荣。

截止写稿时间#张国荣去世18周年#该话题已有1.6亿阅读量，可见张国荣的粉丝是多么庞大的群体，其中不乏名人明星也在发文缅怀，要知道当时张国荣可是火遍亚洲的，一部《英雄本色》让他收获多少迷弟迷妹也是不用多说，拥有精湛演技和优秀艺德的张国荣更是成为许多后辈学习的榜样。

尹正在凌晨准时发文缅怀张国荣，在《鬓边不是海棠红》这部剧中尹正大胆尝试了京剧名伶商细蕊这个角色，并且取得了很多好评，而张国荣在《霸王别姬》中饰演程蝶衣，精湛的演技也是让无数粉丝为之动容。

罗家英早在3月31日就发文缅怀了张国荣，前几天老一代港星廖启智也离开了人世，也是有众多明星网友希望智叔一路走好，吴孟达也因病离开了大家，让人感慨万分。

袁咏仪作为张国荣的圈内好友，两人合作的《金枝玉叶》播出后更是传出绯闻，袁咏仪更是在电视节目中直言有被张国荣电到，可见哥哥是当时多少少女心中的梦中情人。今天更是大方分享了和儿子魔童关于张国荣的对话表达了对张国荣的想念。

张国荣在香港拥有一众粉丝，而在内地的影响力也是不容小觑，今天也是有很多明星纷纷发文悼念他们心中的偶像。宁静一早便发文表达了对张国荣的思念之情，当见到星星时，依旧会想起你，这何尝不是最心底的思念呢？

稍后，罗晋也发文悼念张国荣，张国荣精湛的演技让一众后辈纷纷折服，现在小鲜肉光有颜值毫无演技，更有黑料满天飞。想想那个有颜值有演技的张国荣在当时是多么难得的存在啊。

张国荣的骤然离世像是给世人开了一个巨大的玩笑，而今依旧有那么多的人对他无法忘怀，他却挥一挥衣袖不带走一片云彩。