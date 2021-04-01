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郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

(2021-04-01 12:40:47)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

张恒和郑爽之间的事情闹得沸沸扬扬，前段时间孩子的抚养权官司已经正式的打响，除了这个官司以外，之前他们两人还在国内也有一个官司。

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

当时网络上爆出他们两人分手的消息的时候，就表示两人有经济纠纷，还有可能会因此诉诸法律，结果没过多久，确实传来了这方面的消息。两人分手之后，郑爽表示希望张恒还钱，如果张恒没有还钱的话，郑爽就会正式的提起诉讼，在去年1月份的时候，郑爽正式的起诉了张恒。

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

当时的郑爽方拿出了很多的证据，足够的证据导致了一审中张恒败诉，之后，张恒又不服从当时的判决，再次的提起了诉讼。3月22日二审正式开庭，这次的二审受到了很多人的关注，大家都想知道到底谁能够赢得这次的诉讼。这起借贷纠纷案持续了这么长的时间，3月31日，二审终于有了结果，这个结果对张恒来说很不利，他需要支付郑爽两千万和利息。

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

得知结果之后，张恒在当天发表了微博表示，他对于此次的判决结果非常的遗憾，而且他自己是不接受现在的结果的，还会继续的上诉。最后张恒还表示感谢大家对他的关注，看来张恒是铁了心的不愿意赔偿郑爽这笔钱。有网友分析，如果偿还这2000万元，可能会让张恒的家族破产。

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

张恒的微博下面有很多支持郑爽的粉丝纷纷留言，他们觉得张恒的这个做法非常不妥，甚至还有人贴出了张恒利用阴阳合同逃税的事情，喊话让他赶快还钱。还有网友嘲笑他是不是还不起20000万？

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

他们的民间借贷纠纷案已经闹了这么长时间了，郑爽有好几起官司背在身上，最近有网友发现郑爽已经亲自去到了美国，解决孩子的抚养权的问题。因为代孕事件，导致了郑爽的演艺生涯被毁，而且还被全网封杀。

郑爽再次赢了！张恒表示继续上诉，网友：还不起2000万？

之前的好几部作品也没办法正式的播出，也就意味着郑爽会赔给投资方很大一笔钱，这起官司赢了之后，张恒的朋友还爆料，可能官司打赢官司的钱都没办法赔给好几个投资方，所以不少网友都表示郑爽后路堪忧。

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