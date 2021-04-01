4月到了，又有新剧正在热播或许即将播出。有人说4月是男朋友扎堆月，因为有多位男星将在4月带新作跟观众见面。观众有望在荧屏上看到陈伟霆、罗云熙、任嘉伦等男星主演的新剧。下面我们来盘点一下2021年4月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《长歌行》

迪丽热巴和吴磊主演的《长歌行》一开播就上热搜了。这部剧没有过多预热就定档开播了，很多观众看到后感到很惊喜。《长歌行》是根据长篇漫画改编拍摄而成的，迪丽热巴演的李长歌获赞代入感很强，英气十足。

2、《皓衣行》

《陈情令》带火了双男主剧，以至于很多网友评论说，《陈情令》后双男主剧迎来创作高峰。双男主剧《皓衣行》被观众给予厚望，这部剧由罗云熙和陈飞宇担任主演，很多网友觉得这部剧有望成为爆款剧。《皓衣行》初定于4月15日开播。

3、《号手就位》

《号手就位》是一部充满正能量的主旋律火箭军题材剧，李易峰和陈星旭这两位男神都有参演这部剧，张馨予也有参演这部剧。李易峰的军装造型真的好帅啊！网上有报道称这部剧初定于4月13日播出。

4、《陪你一起长大》

都市剧《陪你一起长大》已经开播了，刘涛和李光洁在这部剧中演夫妻。《陪你一起长大》反映了很多现实问题，比如上学难等等，还原了很多家庭的养娃日常。这部剧的话题度和收视率都很高。

5、《风暴舞》

《风暴舞》是一部谍战剧，跟杨幂演的《暴风眼》题材相似。陈伟霆在《风暴舞》中演男主角，而古力娜扎在这部剧中演女主角。陈伟霆在这部剧中的造型很帅呢，你觉得他和古力娜扎有cp感吗？

6、《乌鸦小姐与蜥蜴先生》

近两年任嘉伦主演了几部热剧，比如《锦衣之下》。任嘉伦和邢菲合演的《乌鸦小姐与蜥蜴先生》有望在4月份跟观众见面。这部剧不仅剧名有意思，它的人物设定也很新颖。

7、《理智派生活》

喜欢看年下恋的观众可以看看《理智派生活》，秦岚在这部剧中演女主角，王鹤棣演男主角，两人在这部剧中演绎的年下恋很香呢。秦岚真的是很美很温柔呢，感觉她和王鹤棣挺有cp感的，这部剧让很多女性观众有共鸣感。

8、《玉昭令》

《司藤》还没播完，《玉昭令》又开播了，这两部剧是根据同一位作者的小说改编拍摄而成的。《玉昭令》的导演郑伟文执导过《陈情令》。张艺上和官鸿在《玉昭令》中组cp。