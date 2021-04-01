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王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

(2021-04-01 11:02:34)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

早前明星的税务风波刷新了大众对于明星财富的认知，原来明星们这么有钱，片酬那么高。娱乐圈很多明星不仅有钱，而且还很会搞副业挣钱。杨颖、陈赫等明星都开有餐饮店。张庭做微商。明星们除了拍戏上节目，还可以利用个人影响力挣钱。

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

如今很多人通过接受线上教育来提升自己，一些明星也有涉足这个领域。王力宏就看到了在线音乐市场的潜力，创立了自己的教育类APP。王力宏4年没发新片了，他做线上教育成果如何呢？据报道，王力宏网课费与他的一张演唱会门票的价钱是相同的，而作为网课一共24节课，费用是1700元左右。王力宏一学期就赚了三千万。

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

王力宏还是比较用心的，他在线教授唱歌课程，给学生回信息，甚至熬夜给学生批改作业。据初步统计，王力宏的课程吸引了两万多学生报名。王力宏经纪公司表示王力宏创立这个APP是希望让更多的人学习并享受唱歌的美好。

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

改行赚钱的不止王力宏一人。前央视知名主持人张泉灵也在搞线上教育。张泉灵2015年离开央视，进行自主创业。张泉灵也在网上卖网课了，少年得到公司的两个网课产品都冠上了张泉灵的大名。张泉灵本人担任这个公司的董事长。

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

张泉灵的网课广告倒是很敢说，号称一节课拿满分作文。且不说是否真能达到这样的效果，网课广告投放太频繁，很多网友吐槽说看广告多了，有点烦。张泉灵的才女形象甚至也因为卖网课而受到了一定影响。一些网友吐槽张泉灵卖网课吃相有的难看。

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

王力宏任线上音乐老师，张泉灵教小学生写作文，网课真的很赚钱？

网课自然是挣钱的，否则这么多网上教育平台怎么生存呢？线上教育还有很大的市场潜力，但是好的课程才能有口皆碑，做教育还是要用心。张泉灵的语文网课被曝收益惨淡。一些网友觉得张泉灵从央视知名主持人到网课老师，她的事业走下坡路了，你怎么看呢？

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