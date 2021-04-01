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盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

(2021-04-01 09:34:57)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

很多女星都很注重脸部保养，希望能留住她们的美丽容颜。一些女星也因为驻颜有术而被称为冻龄女神。不过岁月不饶人，女星们还是渐渐变老了。下面我们来盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，看看谁最让人惋惜？

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

1、薛佳凝

近日，女星薛佳凝上热搜了，她是胡歌的前任。42岁的薛佳凝谈到了她淡出演艺圈的原因，她说年纪有点尴尬，然后找她拍戏的并不多，作为演员挺被动的。薛佳凝还透露说她眼下单身。很多网友看了薛佳凝的近照后吐槽说薛佳凝的脸看上去有点肿，感觉她老得有点快。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

2、吴越

吴越是陈建斌的前任，她将近49岁了。陈建斌已经有两个儿子了，而吴越还未婚。她曾在《我的前半生》这部剧中演凌玲。当年很多网友看了这部剧后吐槽说吴越显老。不过吴越是个好演员。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

3、王艳

王艳演的晴儿给很多观众留下了深刻印象，戏外王艳已经47岁了。王艳嫁了一位年长她很多的富商。或许是衣食无忧吧，王艳近些年给人感觉发福了不少，许多网友吐槽她脸看上去有点肿，比较显老。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

4、吴绮莉

吴绮莉和成龙的婚外恋曾闹得满城风雨。吴绮莉和成龙有一个非婚生女，这么多年过去了，成龙都没和吴卓林相认。吴绮莉曾在亚洲小姐选美中获得冠军，但如今47岁的她很显老。很多网友觉得吴绮莉是自己把一手好牌打烂的。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

5、袁泉

袁泉是实力派演员，她的老公是影帝夏雨。有人觉得袁泉长着一张高级脸，也有人吐槽袁泉看上去比较显老。一些网友觉得袁泉的眼窝显老。还有网友觉得袁泉太瘦了。不过袁泉的美是由内而外的，她的气质让人无法忽视。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

6、周迅

《如懿传》播出后，周迅也曾被吐槽显老，一些网友吐槽她的脸显老而且给人感觉有点僵。周迅曾自曝说她曾害怕变老。希望周迅已经46岁了，她和高圣远离了婚，把更多的精力放在了事业上。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

7、胡可

去年《安家》播出后，胡可曾被吐槽显老。戏外胡可已经45岁了，她和沙溢是娱乐圈中的恩爱夫妻，夫妇俩生有两个儿子。胡可和沙溢已经结婚9年了，他们的两个儿子都很可爱。

盘点年过40岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

8、赵子琪

《精英律师》这部剧播出后，赵子琪也曾被吐槽很显老。赵子琪曾是央视的主持人，她和陆毅等男星组过cp。戏外赵子琪已经44岁了，她生了两个孩子了。近几年赵子琪给人感觉发福了一些。

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