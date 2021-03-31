近日，杨颖再次上热搜了！因为她在上海机场穿上一件黑色T恤搭配长裤，外头再披上一件黑色毛绒外套，被网友发现是黄晓明以前穿过的情侣装。这让他们一直以来的离婚传闻变得扑朔迷离起来了。

今年以来，黄晓明和杨颖几次被曝疑似离婚了。黄晓明和杨颖多久没合体秀恩爱了？过年分开过，杨颖喊话不过情人节。黄晓明为杨颖送上生日祝福，而杨颖却没回复。一起参加微博之夜却零互动，分开坐。很多网友觉得黄晓明和杨颖的婚姻疑似出了问题。

婚变传言不绝于耳，知名娱记几次爆料称黄晓明和杨颖离婚了，小海绵的抚养权归男方。海绵夫妇曾经也挺甜的，如今却给人一种恩爱不再的感觉。杨颖否认介入黄晓明和李菲儿恋情的时候，她称黄晓明为黄先生，很多网友觉得这样的称谓很冷漠。

近日，网上又有爆料称杨颖官宣离婚了，不过这个爆料没有得到实锤。老是被传疑似离婚了，黄晓明和杨颖怎么都没有回应呢？他们为何都采取了冷处理的方式呢？既不承认又不否认？对此网友们有不同的看法。

其实不少网友觉得离婚传言可能是真的，即使没离，他们的婚姻可能也是出了问题的。只是明星离婚往往牵扯到利益问题，不公开可能也是出于利益考量。看杨幂和刘恺威这对，他们也是被传离婚多次后才最终官宣离婚的，谣言得到了实锤。

网上有报道称杨幂和刘恺威选择在2018年离婚跟嘉行公司的对赌协议有关。杨颖的商业价值很高，她身上有多个代言。杨颖方面应该也不希望私生活影响到事业吧！还有网友觉得杨颖没有什么拿得出手的代表作，婚姻问题能给她带去关注度，黄晓明和杨颖越是不回应，大家就越是想知道他们怎么样了？

因此也有一些网友觉得黄晓明和杨颖可能是拿婚姻来炒作。也有网友觉得黄晓明和杨颖是想低调处理个人私事。网上有爆料称黄晓明其实想保住这段婚姻，给儿子一个完整的家庭，但女方太红了，他留不住。如今成了女强男弱，因此一些网友表示同情黄晓明。你怎么看呢？