很多人都说娱乐圈是很势利的地方，看看张小斐最近几个月的遭遇就知道了。张小斐没红以前，疑似被袁姗姗diss过，被孙茜气哭过。张小斐爆红后，昔日的同学杨幂都主动跟她搭话了。娱乐圈中有多对女星被嘲是塑料姐妹花，因为各种原因反目的女星也不少。下面我们来盘点娱乐圈中“姐妹反目”的对明星，看看都有谁？

1、张韶涵和范玮琪

张韶涵翻红后，她在节目上说我不感激伤害我的人，而范玮琪发文说我没有背叛友谊。张韶涵和范玮琪曾是闺蜜，但是后来她们的关系却恶化了。网上有不少关于张韶涵和范玮琪姐妹反目的报道，范玮琪被指曾在张韶涵落难的时候，抢她的资源。

2、刘涛和蒋欣

蒋欣取关刘涛的事情曾引发热议，很多网友认为这也证明她们的关系疏远了。蒋欣过生日的时候，刘涛也没有发文送祝福。刘涛和蒋欣也曾是好姐妹，网友们称她们是“掏心cp”，如今她们却被嘲是塑料姐妹花。

3、杨幂和唐嫣

杨幂和唐嫣如今也没什么公开互动了，唐嫣曾是杨幂婚礼上唯一的一位伴娘，而杨幂却没参加唐嫣的婚礼。很多网友评论说感觉她们已经反目了。杨幂和唐嫣关系变淡疑似跟事业上的竞争有关。

4、小s和曾宝仪

小s和曾宝仪也曾是好姐妹，当年她们会反目主要跟男人有关，这个男人就是黄子佼。黄子佼曾是小s的男友，但他却爱上了曾宝仪。不过最后黄子佼也没娶曾宝仪。小s和黄子佼、曾宝仪三人虽然后来冰释前嫌了，但是小s和曾宝仪的关系却难以像从前那么好了。

5、马苏和李小璐

马苏和李小璐也曾是好姐妹，但是夜宿门事件后，马苏因为帮李小璐澄清而被打脸，人气和事业受到很大影响。就如马苏在《吐槽大会》上说的，被打脸了，真疼。马苏和李小璐也被指已经形同陌路了。

6、大s和安以轩

大s和安以轩也曾是闺蜜，但是在大s和汪小菲在一起后，她们的关系变了。安以轩其实也喜欢过汪小菲。安以轩曾在受访时公开质问大s。如今过年过去了，大s和安以轩都收获了各自的幸福，她们也和解了。

7、杨幂和霍思燕

杨幂和霍思燕也曾是闺蜜，据报道，她们的关系变淡跟事业有关。网上有报道称霍思燕抢过杨幂角色的关系，她们也因此反目。网上还有爆料称杨幂和霍思燕曾互扇耳光。

8、刘嘉玲和曾华倩

刘嘉玲和曾华倩也曾是闺蜜，梁朝伟开始是和曾华倩在一起的，后来才爱上了刘嘉玲。刘嘉玲和曾华倩也曾因为梁朝伟的关系而关系变差。后来曾华倩嫁了他人，而刘嘉玲成为了梁太太。不过多年过去后，刘嘉玲和曾华倩也冰释前嫌了。



