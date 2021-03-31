近日，微博上出现了关于文章的热搜。原来36岁的文章被曝疑似有了新恋情。事情是这样的，文章被拍到跟一位美女挽手过马路，该女子还和文章一起见了朋友，聚了个餐。聚餐结束后，该女子还跟文章一起乘车回家了。

文章的这位绯闻女友身材纤瘦，一双筷子腿很抢眼，她还被扒一身名牌，手上的包包疑似价值14万。文章马伊琍2019年宣布离婚，他们说一别两宽，各生欢喜。被曝出轨后，文章的事业可以说是停滞不前了，他在几部剧中的戏份都被删了。

不过这次文章被曝疑似有新恋情后，一些网友却评价说如果新恋情是真的，那恭喜文章。一些网友觉得文章已经为自己的出轨行为付出了代价，他如果有勇气再投入一段恋情，那是他的自由。虽然他犯过错，但是他也还是有权追求自己的幸福的。

但让人意外的是文章有新恋情获祝福，一些网友却为李小璐和马蓉叫屈。这又是为何呢？原因在于一些网友觉得大众对于男性出轨相对宽容，而对女性则是恶意满满。王宝强曝光马蓉出轨他的前经纪人宋喆，马蓉被网友们骂惨了。

李小璐被曝出轨PGone，她和贾乃亮离婚了，事业也是跌落至谷底，如今她基本上没戏可拍了。很多网友觉得李小璐对不起贾乃亮，对不起家庭。她去做公益却被吐槽疑似想借机洗白。她晒女儿，很多网友吐槽她想立好母亲人设，想借女儿洗白。

许多网友都不看好李小璐回归演艺圈。马蓉和李小璐如果有新恋情，她们会收获网友的祝福吗？大概率不会。所以一些网友觉得这就是双标，社会对男性出轨的宽容度要高过女性。你觉得是这样吗？