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揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

(2021-03-31 09:26:57)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近些年离婚的男明星不在少数，有的男星甚至是在儿女双全的情况下离婚的。婚姻不易，一些网友看到明星离婚，甚至对爱情和婚姻产生了悲观的想法。那男明星们离婚后都过得怎么样呢？下面来揭秘一下八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

1、张亮

近日，张亮因为帮前妻寇静庆生上了热搜。张亮和寇静生有一儿一女，2019年的时候张亮公开了自己与寇静离婚的事情。如果不是张亮主动公开，很多网友都不知道原来他离婚了。不过感觉张亮和寇静的关系还是不错的。其实很多网友乐于看到他们复婚。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

2、文章

近日，文章上热搜了，原来他被曝疑似有新恋情了。文章被拍到跟一位长腿美女挽手过马路。爆料称文章和该女子不仅一起跟朋友聚餐，而且还一起乘车回家。很多网友评论说如果恋情是真的，那就恭喜文章了。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

3、谢霆锋

前几天，谢霆锋被拍到回王菲家过夜，看来他和王菲的感情还是很稳定的。谢霆锋和张柏芝离婚后，他和王菲复合了。虽然谢霆锋和王菲很少秀恩爱，但是他们曾多次被传疑似要结婚了。离婚后的谢霆锋还把很多精力放在了研究美食事业上。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

4、潘粤明

近几年潘粤明可是佳作不断，他凭实力翻红了。潘粤明在2012年就跟董洁分开了，但是离婚多年，他一直没再婚。去年潘粤明被曝疑似有了新恋情，他的绯闻女友是小他10岁的女演员尹姝贻。潘粤明快47岁了，但他的状态还是不错的。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

5、王宝强

王宝强和马蓉离婚的事情曾闹得沸沸扬扬，他们离婚还牵扯到财产问题。离婚后，王宝强被曝和女企业家冯清在交往。冯清曾是世界小姐亚军，很多网友觉得她不仅比马蓉漂亮，而且还比她能干。网上还曾有传言称王宝强疑似要再婚娶冯清。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

6、贾乃亮

贾乃亮曾深爱李小璐，但是他还是被辜负了。很多网友表示理解贾乃亮，只是心疼星二代甜馨。近些年贾乃亮把更多的精力放在了事业上。媒体报道过贾乃亮和金晨的绯闻恋情，但是金晨方面否认有新恋情。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

7、王栎鑫

王栎鑫是在去年离婚的，他的离婚文案写得很文艺，给人和平分手的感觉。王栎鑫和吴雅婷结婚5年，很多网友觉得他们离婚挺突然的。但是王栎鑫官宣离婚才不久，就被曝疑似有了新恋情。一些网友吐槽王栎鑫疑似无缝衔接有了新恋情。

揭秘八大离婚男星的近况，看看谁过得最幸福？

8、刘恺威

刘恺威和杨幂是和平分手的。近两年刘恺威在事业上的发展不及杨幂，不过有女万事足，女儿小糯米跟着刘恺威一起生活。刘恺威的父亲曾自曝说刘恺威推掉了很多工作邀约，因为他想多点时间陪女儿。刘恺威也快47岁了，但他依然很帅很有型。

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