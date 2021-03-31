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又一位68岁老戏骨被曝生病！出道50年，如今两次中风不能拍戏

(2021-03-31 08:10:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2021年过去快3个月了，我们已经送别了多位老戏骨了，很多网友觉得吴孟达、廖启智、李香琴等老戏骨的离去就意味着一个时代的离去，让人感到格外伤感。近日，又一位老戏骨被曝身体抱恙，他就是台湾资深艺人廖峻。

又一位68岁老戏骨被曝生病！出道50年，如今两次中风不能拍戏

原来廖峻的儿子廖锦德在节目上谈及了父亲的近况，他说父亲已经中风2次了，中风对父亲的语言能力影响很大，一开始都听不出父亲在讲什么。经过一段时间的恢复调理，父亲的生活基本可以自理了，也可以比较清楚的表达自己的想法了。

又一位68岁老戏骨被曝生病！出道50年，如今两次中风不能拍戏

廖峻有着丰富的人生经历，他当过酒吧驻唱歌手，当过兵，用廖峻的话来说就是他18岁就出道了。廖峻年轻时候挺帅气的，他演过《施公奇案》、《真情满天下》、《天下第一味》等影视剧。廖峻还是备受大众喜爱的主持人。

又一位68岁老戏骨被曝生病！出道50年，如今两次中风不能拍戏

廖峻许久没出现在荧屏上，不少观众表示想念他。廖锦德说父亲身体欠佳，正在恢复当中，拍戏的话太辛苦了，担心他身体吃不消。不过虽然如此，68岁的廖峻却不缺工作邀约，还是有一些剧组想找他拍戏。

又一位68岁老戏骨被曝生病！出道50年，如今两次中风不能拍戏

如今廖锦德也是一位演员，其实他之前并不是从事这项工作的，他大学学的是设计专业，之前从事设计工作有10万月薪呢。不过或许是受父亲影响吧，廖锦德后来转型去当演员了，作为一位星二代，很多人觉得他是子承父业。

又一位68岁老戏骨被曝生病！出道50年，如今两次中风不能拍戏

不过廖锦德虽然颜值不低，但他不是很红，不过廖峻看得很开，他说儿子开心就好。或许是担心儿子的生活质量受到影响吧，他担心儿子钱不够花，还会给钱给儿子。看得出来廖峻父子的感情很好。廖锦德也很用心的在照顾日益年老的父亲。希望廖峻晚年生活顺遂。

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