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辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

(2021-03-30 13:08:33)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在经历糖水燕窝风波被平台封杀60天后，网红辛巴再次复出直播就引发了巨大的轰动。在短短的13个小时的直播中辛巴总共卖了106款产品，销售额达到了20.42亿元，光是打赏的费用就高达278.59万元。粉丝量更是高达8410万，比之前涨粉1500万。不得不说，辛巴之前花巨资的宣传和造势活动取得了不错的效果。

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

但是，在经历了狂欢之后，网上关于辛巴直播翻车的消息也是不绝于耳，特别是他在直播过程中发生的一些黑幕也被网友揭发出来，很多网友都是大呼上当！

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

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黑幕1：卖的81元手机被曝是水货

当晚直播刚开始时，辛巴先是拿出了上万元的某果手机，后来变成了某米的手机。辛巴说这款手机价值一千多元，81元就可以抢到，不过发货的配置是随机的，随机其实就是最低配。但是据网友爆料，这款手机的型号根本在某米官网上查询不到，其实就是贴牌代工的，价格只要几十元而已。还有网友称，如果是僵尸机，他们公司都是论斤卖，12元一斤。

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

黑幕2：卖的洗衣机比其他平台贵500元

辛巴在销售一款洗衣机时，宣传自己的直播间的价格是最优惠的，只要2399元。但有网友却发现，这款洗衣机在某宝的售价却只要1899，差价竟然高达500元。这款洗衣机销售量2万台左右，辛巴净赚1000万。

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

黑幕3：平台上先抬价直播时再降价

有网友发现，他想带什么货，都是先开一个店，在某宝某猫上架一段时间，花钱把流量和销量都做上去。原本是20-30元进的东西，在网店标上499元、599元、699元等高价，带货的时候就说为大家争取的折扣，以“为粉丝谋福利”的幌子把价格降低在一个标准内再卖出，狂赚10倍甚至更多。

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

辛巴直播间所卖的商品真的便宜吗？其实，他卖的都是生活用品、护肤品、手表饰品等利润超高的商品。在直播间他总会说，原价399，499的东西，今天只卖199元。网友发现他说的原价699元的鞋子市场价才卖125元，某宝官网只要198元。

辛巴复出首秀狂卖20亿却翻车，曝出三大黑幕，网友直呼：套路太深

辛巴直播黑幕被曝光，还有不少死忠粉为他辩解。有人说，辛巴曾经捐款1.5亿，是个大善人。有人说，糖水燕窝事件辛巴赔偿了也被罚款了，翻篇了。人都会犯错，不要揪着不放。有人说，又不是花你的钱，不要瞎操心。只能说，辛巴的818帝国真的太强大了，他是粉丝们心悦诚服的“狮子王”，他们的王是不容置疑的。为了让王开心，他们宁愿“装睡”，更不惜一掷千金。

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不可否认，辛巴是一个精明的商人，他深谙平台用户和消费者的心理，把其中一部分人拿捏得死死的，用各种套路让他们无路可逃。至今，辛巴的主页个人简介还是“农民的儿子，百姓主播”。希望他且行且珍惜，千万不要让“家人”们失望！


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