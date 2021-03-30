很多人都说狗是人类忠实的朋友，娱乐圈很多明星是爱狗人士，一些明星甚至把狗当家人。但是近些年也发生了不少狗伤人的事件，所以日常跟狗狗相处还是要多加留心，避免被伤到。下面我们来盘点一下近年来被狗咬伤的八大明星，谁最让人心疼？

1、萧亚轩

萧亚轩被狗咬伤的事情曾上热搜。据报道，今年2月份的时候，萧亚轩和她的男友黄皓都被狗咬伤了，而更让人担心的是萧亚轩的脸受伤了。近日，萧亚轩在社交平台晒出了自己的照片，这是她被狗咬伤后首次发文，照片中，她戴了口罩，看不出她脸部伤势恢复得怎样了。

2、赵慧珊

85后美女赵慧珊被狗咬伤的事情也曾引发热议。去年赵慧珊在做义工的时候被流浪狗咬伤了，她被狗狗咬伤了嘴部。赵慧珊也因此受到了惊吓，看她的受伤照，感觉真的挺恐怖的。周慧敏等明星曾发声安慰赵慧珊。

3、李依晓

近日，李依晓凭借演技上热搜了，她在《司藤》中饰演白英。李依晓2014年的时候曾被叶璇的狗咬伤，此事也曾引发热议。李依晓受伤严重，缝了二十几针。很多网友表示同情李依晓，近几年李依晓被指疑似整容了，感觉她的脸有点僵。

4、蔡少芬

蔡少芬在录制节目时被狗咬伤的事情上过热搜，所幸伤口不大，蔡少芬在医院打了狂犬疫苗针。这条咬伤蔡少芬的狗的主人是董又霖，他和金晨交往过。后来董又霖向蔡少芬道歉，并表示会严加管教。

5、黄奕

近段时间，黄奕因为上《吐槽大会》和《怦然再心动》这两档节目而受到了更多关注。黄奕曾在拍摄电视剧《后天美女》的时候被狗咬伤，当时是鲜血直流，好在黄奕挺勇敢的。

6、李依馨

李依馨被狗咬伤的事情也曾引发热议，李依馨挺惨的，她曾两次被狗咬伤，其中一次是被藏獒咬伤，因为受伤严重缝了三十多针。

7、关智斌

关智斌也是娱乐圈中的爱狗人士，他曾在电梯中被狗咬伤，当时他的双手被咬伤三十几处，满手都是血。

8、张景淳

TVB小生张景淳去年在拍《开心速递》的时候被狗咬伤，后来他入院接受治疗。张景淳后来说回忆起被狗咬伤的经历，他仍旧心有余悸。