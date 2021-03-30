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范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

(2021-03-30 09:02:06)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

有的女星总被传疑似离婚，而有的女星总被传疑似跟前任复合。范冰冰和前任李晨是在2019年分手的，但近两年她总被传疑似跟李晨复合了。网上还有爆料称范冰冰和李晨疑似已经同居了，他们可能会在下个月结婚。

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

范冰冰和李晨曾因戏生情，他们官宣恋情的“我们体”给很多人留下了深刻印象。李晨曾在范冰冰36岁生日的时候向她求婚，并求婚成功。很多人都曾认为他们会一直走下去。李晨和范冰冰的分手文案曾获赞很文艺。

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

不同于一些明星情侣分手后开撕，范冰冰和李晨是和平分手，体面分手的，他们分手后还曾被拍到一起聚餐。相恋4年，分手后还能做朋友，很多网友感叹说这在娱乐圈并不多见。范冰冰还曾在受访时说感谢李晨给了自己一段美好的时光，她和李晨还是朋友。

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

税务风波让范冰冰的适应跌落至谷底，近些年虽然她被曝一直努力复出，但娱乐圈是有记忆的，很多网友对她的评价不太友好。范冰冰曾自曝说她的事情给李晨带去了很多的影响，所以她选择远离他。

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

近日，有网友扒出范冰冰和李晨疑似用同一背景墙进行拍摄。3月25日李晨和范冰冰同文发文也受到了关注，不过他们发的内容跟个人感情无关，而是跟支持新疆棉花有关。范冰冰和李晨还被扒疑似用了同款特效视频，网上还有爆料称李晨疑似在上海为范冰冰庆生。

范冰冰李晨分手2年后被传复合，将在下个月结婚，到底是真是假？

看得出来，网友们还是挺关心李晨和范冰冰的感情走向的。一些网友扒得也很细。但是感觉复合的可能性不大。就如女方所言，她不想李晨的事业因为她受到影响。是否复合了呢？李晨和范冰冰都没有回应。没有被证实，复合的说法就还是传言。

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