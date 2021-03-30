今年娱乐圈又将迎来多位星二代，谢娜、张梓琳等女星都正怀着孩子。近日，又一位女星升级当妈了，她就是香港女星庄韵澄。庄韵澄已经39岁了，但这是她的第一个孩子，她剖腹产生下一个儿子，宝宝重7.7磅。

庄韵澄通过社交平台公布了母子平安的喜讯后，很多网友送上了祝福。庄韵澄说听到宝宝的哭喊声，她很感动。庄韵澄的圈外老公有在旁边陪产。庄韵澄才迎来了自己的第一个宝宝，但她却表示自己有意追生二胎，她说希望二胎能生一个女儿，凑成好字。

庄韵澄原名庄端儿，身材火辣的她曾被称为性感女神。庄韵澄没有什么让人印象深刻的代表作，但她和张致恒的旧情倒是让很多网友印象深刻。张致恒被吐槽是TVB世纪渣男，他曾被曝脚踏五船。张致恒劈腿的事情也曾给庄韵澄带去很大的伤害，她甚至有过轻生的念头。

庄韵澄在去年嫁给了圈外人吕成忠，男方小她5岁。庄韵澄是奉子成婚的。据报道，吕成忠追求庄韵澄多年终于抱得美人归。但是去年庄韵澄才结婚，她老公就被曝失业又破产，负债累累，连6000元都还不起。

庄韵澄应该是嫁给了爱情，她是真的爱她老公。面对他事业又负债的状况，她其实婚前就知道了，但还是选择嫁给他，并为他生下孩子。虽然很多粉丝担心庄韵澄婚后会吃苦，但庄韵澄却表示跟吕成忠在一起她觉得很幸福。

面对老公的债务问题，庄韵澄有自己的处理方式，她说夫妻两人财务独立，她老公婚前欠下的那些债务由他自己偿还。庄韵澄结婚才4个月就已经当妈了，如今她甚至有了生二胎的打算，或许她有着自己的人生规划吧，不管怎样，祝福庄韵澄！