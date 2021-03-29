众所周知，早前的糖水燕窝事件给辛巴造成了非常大的影响，他的账号也被封停了3个月。这3个月对于辛巴来说可能是最难的3个月，作为一个大主播，3个月时间里造成的损失是难以估量的。

3个月时间已经过去，就在不久之前辛巴正式的宣布复出，为了给自己造势，辛巴进行了多方面的宣传，还砸了很多钱，到处都可以看到他的广告。

辛巴团队专门拍摄了一个视频，视频中辛巴单膝跪地，后面团队的成员所有人90度鞠躬，欢迎所有的用户回家，而且为了吸引更多的流量，他们还会给粉丝发放很大的福利。

之前造势确实取得了非常好的效果，在短短的13个小时的直播中辛巴总共卖了106款产品，销售额达到了20.42亿元。光是打赏的费用就高达278.59万元，看得出来，虽然之前的事情对辛巴有很大影响，但是他在粉丝心中的影响力并没有太大的变化，还有很多的粉丝非常的信任他。

大家之所以愿意相信辛巴，最为主要的原因就是因为他非常的受关注，辛巴目前的粉丝是1000万，每一个粉丝都是他花费了巨大的力气才得来的。根据统计，辛巴所在的平台每天活跃的用户达到了一个亿，光是辛巴这里就占到了70%，如此庞大的粉丝量，自然而然得到的流量也更多。

在很多人看来，辛巴一次没有严格的把关是可以理解的，尤其对于辛巴的死忠粉丝来说，不管是哪位大主播，肯定在选品的时候都不是面面俱到，再加上网购本来就存在很大的风险，因为没办法。

看到购买的商品的真实的样子肯定会出现假货或者是货不对板的情况，大家的心里早就已经做好了这样的打算，对于一次两次出现的假货可能也并没有那么重视。此外，辛巴受到众多的粉丝喜爱，从另外的一个角度来看，就是粉丝们网购上瘾的表现，他们可能已经没办法控制自己的行为了。对于这些人来说，他们享受的是购物的过程，并不是购买商品本身。辛巴利用了粉丝的这种心理，通过优惠和打折的方式将产品低价卖给粉丝，以此得到粉丝的青睐。

因为各种因素的影响，辛巴的身上发生的这件事情并没有给他带来毁灭性的打击，无疑就是过段时间之后再复出，从他第一次的直播中也能够看出来，还是有很多人愿意相信他。



